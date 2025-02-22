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علوم الدار

إسعاد شرطة دبي ومجموعة «فودكويست» يوقعان مذكرة تفاهم

إسعاد شرطة دبي ومجموعة «فودكويست» يوقعان مذكرة تفاهم
23 فبراير 2025 01:08

دبي (الاتحاد)

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وقع مركز بطاقة «إسعاد» في القيادة العامة لشرطة دبي، ومجموعة «فودكويست» مذكرة تفاهم مُشترك، يحصل بموجبها حاملو بطاقة «إسعاد» وأقاربهم من الدرجة الأولى على خصم حصري بقيمة 20% إلى 25% ضمن 4 مطاعم تابعة للمجموعة.
وقع المذكرة من جانب مركز بطاقة «إسعاد»، منى العامري، مدير مركز بطاقة «إسعاد»، ومن مجموعة «فودكويست»، جوناثان هاريس، المدير المالي لمجموعة فودكويست، بحضور عدد من الضباط والموظفين من كلا الجانبين.
ووفقاً للمذكرة، تقدم مجموعة «فودكويست» خصماً حصرياً لحاملي بطاقة «إسعاد» وأقاربهم من الدرجة الأولى، بقيمة 25% على مطعم دينيز، وخصماً بقيمة 20% على كل من مطعم لاكاميرا، وتاتل، وتوتو.
9700 عرض
يُذكر أن برنامج الخصومات «إسعاد» يقدم عروضاً مميزة وحصرية لحاملي بطاقة «إسعاد»، في 10 قطاعات تتمثل في قطاع السياحة والسفر، والمطاعم والمنتزهات الترفيهية، والتسوق الإلكتروني، والمجمعات التجارية وقطاع التجزئة، والصحة والرياضة، والسكن، والأسرة، والتعليم، والسيارات، والقطاع العام.
وتقدم البطاقة اليوم أكثر من 9700 عرض من أكثر من 5000 شركة تقدم عروضها لحاملي البطاقة سواء داخل الدولة أو خارجها.

شرطة دبي
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