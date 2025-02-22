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علوم الدار

«أبوظبي للتنقل» يتعاون مع «جيجاتونز»

«أبوظبي للتنقل» يتعاون مع «جيجاتونز»
23 فبراير 2025 01:08

أبوظبي (الاتحاد)

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أبرم مركز النقل المتكامل «أبوظبي للتنقل»، التابع لدائرة البلديات والنقل، اتفاقية مع شركة «جيجاتونز» المتخصصة في تطوير حلول التنقل الكهربائي للتحول إلى الطاقة النظيفة، بهدف تعزيز التعاون في تطوير حلول مبتكرة للتنقل الذكي المستدام الخالي من الانبعاثات الكربونية في أبوظبي، في خطوةٍ تعكس التزام الإمارة بتحقيق الاستدامة وتبني تقنيات جديدة في مجال التنقل.
ووقع الاتفاقية، خلال فعاليات «الإمارات تبتكر 2025»، إبراهيم خليل الحوسني، المدير التنفيذي لقطاع الخدمات المساندة في أبوظبي للتنقل، وتودينغتون هاربر، الرئيس التنفيذي لشركة جيجاتونز.
وتهدف الاتفاقية إلى تقليل البصمة الكربونية وزيادة الوعي العام بأهمية استخدام وسائل النقل النظيفة، وسيعمل الطرفان على تبني أحدث التقنيات في مجال المركبات الكهربائية والبنية التحتية لشحن المركبات، إضافة إلى الابتكار في استراتيجيات التنقل الذكي والمستدام، لتعزيز أهداف الاستدامة باستخدام وسائل النقل الكهربائية، وتطوير بنية تحتية تسهم في تخفيض الانبعاثات الكربونية.
وبموجب الاتفاقية، سيطور أبوظبي للتنقل وشركة جيجاتونز مشاريع مشتركة لتوسيع انتشار المركبات الكهربائية في الإمارة، وتوفير حلول شحن ذكية ومستدامة تسهم في تقليل الانبعاثات، وتعزيز استخدام الطاقة النظيفة في قطاع النقل، مع التركيز على حلول الشحن لجميع وسائل النقل الكهربائية وذاتية القيادة.  

النقل المتكامل
أبوظبي
دائرة البلديات والنقل
الطاقة النظيفة
التنقل الكهربائية
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