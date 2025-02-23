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علوم الدار

منح المرونة "للعمل عن بعد" يوم الجمعة للجهات الاتحادية خلال شهر رمضان

منح المرونة "للعمل عن بعد" يوم الجمعة للجهات الاتحادية خلال شهر رمضان
23 فبراير 2025 12:33

أعلنت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، عن تحديد ساعات دوام يوم الجمعة خلال شهر رمضان المبارك.

حيث  يبدأ الدوام الرسمي للوزارات والجهات الاتحادية من الساعة التاسعة صباحاً، حتى الساعة 12 ظهراً.

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وأكدت الهيئة أنه يجوز للجهات الاتحادية - وبما يتوافق مع مصلحة العمل - الاستمرار في تطبيق لوائح العمل المرن المعتمدة لديها، خلال أيام العمل في شهر رمضان المبارك مع إمكانية منح المرونة للموظفين العاملين لديها للعمل عن بعد يوم الجمعة خلال شهر رمضان، وبنسبة لا تتجاوز 70 % من إجمالي عدد موظفي الجهة.

 

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
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