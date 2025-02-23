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علوم الدار

أقل درجة حرارة سجلت على الدولة

أقل درجة حرارة سجلت على الدولة
23 فبراير 2025 12:50

كشف المركز الوطني للأرصاد عن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة، اليوم الأحد.

وأوضح "الوطني للأرصاد" عبر منصة إكس، أن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة صباح هذا اليوم هي 13.6 درجة مئوية في ركنة (العين) الساعة 04:30 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات.



 

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