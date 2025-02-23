كشف المركز الوطني للأرصاد عن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة، اليوم الأحد.
وأوضح "الوطني للأرصاد" عبر منصة إكس، أن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة صباح هذا اليوم هي 13.6 درجة مئوية في ركنة (العين) الساعة 04:30 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات.
أقل درجة حرارة سجلت على الدولة صباح هذا اليوم 13.6 درجة مئوية في ركنة (العين) الساعة 04:30 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات.— المركز الوطني للأرصاد (@ncmuae) February 23, 2025
The lowest temperature recorded over the country today morning is 13.6°C in Raknah (Al Ain) at 04:30 UAE Local time. pic.twitter.com/Kd2931eDhz