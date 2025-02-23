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علوم الدار

"الاتحادية للموارد البشرية" تعلن ساعات العمل في رمضان

"الاتحادية للموارد البشرية" تعلن ساعات العمل في رمضان
23 فبراير 2025 13:47

أصدرت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، تعميماً بشأن تحديد ساعات الدوام الرسمي لموظفي الحكومة الاتحادية، خلال شهر رمضان المبارك، لعام 1446هـ.

ويبدأ الدوام الرسمي للوزارات والجهات الاتحادية في شهر رمضان المبارك -حسب التعميم- من التاسعة صباحاً وينتهي عند الساعة الثانية والنصف بعد الظهر، وذلك من يوم الإثنين حتى يوم الخميس، أما يوم الجمعة فيكون الدوام من الساعة التاسعة صباحاً، حتى الساعة 12 ظهراً، باستثناء من تقتضي طبيعة عملهم خلاف ذلك.

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وأكدت الهيئة، أنه يجوز للوزارات والجهات الاتحادية، وبما يتوافق مع مصلحة العمل، الاستمرار في تطبيق لوائح العمل المرن المعتمدة لديها، خلال أيام العمل في شهر رمضان المبارك، وفق الأصول الواردة فيها، وفي حدود عدد ساعات العمل المعتمدة يومياً، مع إمكانية منح المرونة للموظفين العاملين لديها للعمل عن بعد يوم الجمعة خلال شهر رمضان، وبنسبة لا تتجاوز 70 % من إجمالي عدد موظفي الجهة، وفق الضوابط المعتمدة.

وبهذه المناسبة رفعت الهيئة أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى قيادة وحكومة وشعب دولة الإمارات العربية المتحدة، والمقيمين على أرضها، والأمتين العربية والإسلامية، سائلة الله العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة عليهم وهم يتمتعون بموفور الصحة والعافية. 

المصدر: وام
الموارد البشرية
رمضان
الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية
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