حتا.. نمو سياحي متسارع وشرطة دبي تعزز معايير السلامة

واكبت شرطة دبي، الحراك السياحي المتسارع في منطقة حتا ونمو أعداد الزوار، عبر تنفيذ خطط متكاملة تعتمد على فرق عمل ميدانية متخصصة، وتسيير دوريات أمنية على مدار الساعة، واستخدام الطائرات من دون طيار لمراقبة المناطق الجبلية والمواقع السياحية.

وتعتمد شرطة دبي نهجاً استباقياً في تأمين الفعاليات والمهرجانات في المنطقة التي تستقطب أعداداً كبيرة من الزوار، ما أسهم بشكل فاعل في انخفاض أعداد الحوادث وتعزيز مستويات الأمن والسلامة للجميع.

وقال العميد مبارك مبارك الكتبي، مدير مركز شرطة حتا، إن شرطة دبي رفعت جاهزيتها خلال الموسم السياحي الحالي، عبر تشكيل ثلاث فرق ميدانية تضم الدوريات الأمنية المختصة، إضافة إلى فرقة «الشجعان»، وهي وحدة مدربة على التدخل السريع والاستجابة الفورية للبلاغات الطارئة في المواقع السياحية، فضلاً عن فرقة إنقاذ بحري متخصصة في التعامل مع الحوادث التي قد تقع في السدود والبحيرات.

وأضاف، أنه تم نشر دوريات راجلة وآلية لمراقبة المناطق السياحية الرئيسية، مثل سد حتا، وبحيرة ليم، وبحيرات سهيلة، ووادي هب، لضمان أمن الزوار على مدار الساعة، كما تم استخدام الطائرات من دون طيار لتمشيط المناطق الجبلية الوعرة، فضلاً عن تفعيل كاميرات المراقبة الذكية في المواقع الحيوية، لتعزيز عملية الرصد والمتابعة الفورية.

وأشار إلى الاجتماعات التنسيقية المسبقة التي تعقدها شرطة دبي مع الجهات المعنية المختلفة، من بينها هيئة الطرق والمواصلات ودائرة السياحة، لوضع خطط شاملة تغطي الجوانب الأمنية والمرورية، بما يضمن تنفيذ التدابير بسلاسة وكفاءة.

وأوضح أنها أولت اهتماماً خاصاً بانسيابية حركة المرور في حتا، خاصة خلال الفترات التي تشهد إقبالاً كثيفاً من الزوار، إذ تم تخصيص فريق مروري متخصص يعمل وفق خطة مُحكمة، بالتنسيق مع هيئة الطرق والمواصلات، تشمل تنظيم حركة السير، وإدارة تدفق المركبات، وتوجيهها إلى المواقف المخصصة.

وبين أنه تمت تهيئة مساحات واسعة لمواقف مؤقتة خلال الفعاليات، مع تخصيص أماكن لأصحاب الهمم لضمان سهولة تنقلهم، كما تم تفعيل خطة طوارئ للتعامل مع أي ازدحام مروري غير متوقع من خلال تكثيف الدوريات المرورية في المناطق الحيوية، وضمان سرعة الاستجابة لأي اختناقات قد تحدث.

وأشار إلى أن مركز شرطة حتا، يقدم خدمات إرشادية وميدانية للزوار، سواء عبر الدوريات المنتشرة في المنطقة أو من خلال مركز الشرطة الذكي في وادي هب، الذي يتيح تقديم البلاغات الفورية والحصول على الخدمات الشرطية الرقمية بسهولة، إلى جانب تفعيل خط الاتصال المباشر عبر الرقم 999 لطلب المساعدة العاجلة.

ولفت إلى الحملات التوعوية التي يتم تنظيمها للسياح والمقيمين حول إجراءات السلامة، والالتزام بقوانين السير، وضرورة توخي الحذر أثناء ممارسة الأنشطة الجبلية أو المائية.

وأكد العميد الكتبي، أن شرطة دبي تواصل تطوير حلول أمنية مبتكرة تتناسب مع التوسع السياحي في الإمارة، مبيناً أن هناك خططاً مستقبلية لتوسيع نطاق هذه الإجراءات في مواقع سياحية أخرى، بما يعزز استراتيجية شرطة دبي في ترسيخ معايير الأمن والسلامة، ودعم مكانة الإمارة كوجهة سياحية آمنة ومستدامة عالمياً.