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علوم الدار

"طرق دبي" ترسي عقد تطوير تقاطعات شارع القدرة بتكلفة 798 مليون درهم

"طرق دبي" ترسي عقد تطوير تقاطعات شارع القدرة بتكلفة 798 مليون درهم
23 فبراير 2025 15:53

أرست هيئة الطرق والمواصلات في دبي ، عقد مشروع تطوير التقاطعات الرئيسية على شارع القدرة، الذي يمتد من تقاطعه مع شارع الشيخ محمد بن زايد، مروراً بشارع الشيخ زايد بن حمدان آل نهيان، وصولاً إلى شارع الإمارات، بتكلفة تقدر بـ 798 مليون درهم.

ويتضمن المشروع تطوير عدد من التقاطعات، تشمل تنفيذ جسور بطول 2700 متر، بالإضافة إلى تطوير وتوسعة الشارع الحالي بطول 11.6 كيلومتر، كما سيسهم المشروع في زيادة الطاقة الاستيعابية للشارع، وتقليص زمن الرحلة من 9.4 دقيقة إلى 2.8 دقيقة، ليخدم مناطق سكنية وتطويرية يقدر عدد سكانها وزوارها بنحو 400 ألف نسمة.

وأوضح معالي مطر الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات أن مشروع تطوير شارع القدرة، يعد أحد أهم المشاريع، التي تنفذها الهيئة، لتعزيز محاور الطرق العمودية (شرق ـ غرب)، لافتا إلى أن المشروع، يخدم العديد من المناطق التطويرية الكبرى، أهمها المرابع العربية 1 و2، ودبي موتور سيتي، ومدينة دبي للاستوديوهات، وأكويا، ومدن، وداماك هيلز، والمدينة المستدامة.

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ونوه معاليه إلى أن المشروع يسهم في رفع الطاقة الاستيعابية وكفاءة الحركة المرورية على التقاطعات الإستراتيجية، وتقليل الازدحامات المرورية وزيادة سرعة التنقل بين مختلف المناطق، وتوفير انسيابية في الحركة المرورية المباشرة على شارع القدرة باتجاه شارع الإمارات، وصولاً لمدينة القدرة والعكس، وكذلك رفع مستوى السلامة المرورية، ودعم النمو العمراني والحركة الاقتصادية في المناطق، التي يخدمها المشروع.

وأضاف أن الهيئة ستنفذ في مرحلة لاحقة، شارعاً جديداً في الجزء الجنوبي لمنطقة المطورين بطول 4.8 كم ، وربطها مع شارع الإمارات، بهدف تحسين المداخل والمخارج المؤدية من وإلى المناطق التطويرية، إضافة إلى زيادة عدد المسارات على جانبي شارع الإمارات لتعزيز الربط مع المشاريع التطويرية في المنطقة.

المصدر: وام
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