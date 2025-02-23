طحنون بن زايد: نقلت تحيات رئيس الدولة إلى أخيه أمير الكويت

نقل سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان نائب حاكم إمارة أبوظبي مستشار الأمن الوطني، تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، إلى أخيه صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت الشقيقة.

وقال سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، على منصة «إكس» للتواصل الاجتماعي: «نقلت اليوم تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، إلى أخيه صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت وتمنياته للشعب الكويتي الشقيق بمزيد من التقدم والازدهار».

وأضاف سموه «خلال الزيارة، التي قمت بها اليوم لدولة الكويت، استعرضنا سبل تعزيز العلاقات الأخوية القائمة بين البلدين، وآليات تنميتها في مختلف المجالات بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين».