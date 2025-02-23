الإثنين 24 فبراير 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

طحنون بن زايد: نقلت تحيات رئيس الدولة إلى أخيه أمير الكويت

طحنون بن زايد: نقلت تحيات رئيس الدولة إلى أخيه أمير الكويت
23 فبراير 2025 22:16

نقل سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان نائب حاكم إمارة أبوظبي مستشار الأمن الوطني، تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، إلى أخيه صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت الشقيقة.
وقال سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، على منصة «إكس» للتواصل الاجتماعي: «نقلت اليوم تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، إلى أخيه صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت وتمنياته للشعب الكويتي الشقيق بمزيد من التقدم والازدهار».
وأضاف سموه «خلال الزيارة، التي قمت بها اليوم لدولة الكويت، استعرضنا سبل تعزيز العلاقات الأخوية القائمة بين البلدين، وآليات تنميتها في مختلف المجالات بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين».

أخبار ذات صلة
رئيس الدولة: الإمارات وإيطاليا ترتبطان بعلاقات استراتيجية قوية
رئيس الدولة يختتم زيارته إلى إيطاليا
المصدر: الاتحاد - أبوظبي
طحنون بن زايد
مشعل الأحمد الجابر الصباح
رئيس الدولة
محمد بن زايد
آخر الأخبار
رئيس الدولة يمنح رئيسة الوزراء الإيطالية وسام الاتحاد
علوم الدار
رئيس الدولة يمنح رئيسة الوزراء الإيطالية وسام الاتحاد
اليوم 19:29
خلال الجلسة النقاشية
الترفيه
صنّاع أفلام في «إكسبوجر»: السينما عالم خيالي يحاكي الواقع
اليوم 20:42
388 ألف زائر و12 ألف فعالية.. «قلب الشارقة» تُودع أيامها التراثية
الترفيه
388 ألف زائر و12 ألف فعالية.. «قلب الشارقة» تُودع أيامها التراثية
اليوم 20:41
رئيس الدولة: الإمارات وإيطاليا ترتبطان بعلاقات استراتيجية قوية
علوم الدار
رئيس الدولة: الإمارات وإيطاليا ترتبطان بعلاقات استراتيجية قوية
اليوم 20:36
.
اقتصاد
«القابضة» و«إيني» تبحثان فرص التعاون في قطاع المعادن وشبكات التوريد
اليوم 20:32
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©