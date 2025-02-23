رئيس الدولة: الإمارات وألبانيا تتعاونان من أجل مستقبل مستدام لشعبيهما

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» أن الإمارات وألبانيا تتعاونان من أجل مستقبل مستدام ومزدهر لشعبيهما.

وقال سموه، على منصة «إكس» للتواصل الاجتماعي «التقيت اليوم في ألبانيا معالي إيدي راما رئيس الوزراء، حيث بحثنا العلاقات الثنائية المتطورة خاصة في المجالات التي تدعم التنمية المشتركة للبلدين».

وأضاف صاحب السمو رئيس الدولة «تتعاون الإمارات وألبانيا من أجل مستقبل مستدام ومزدهر لشعبيهما، ونحن حريصون على استثمار كل الفرص المتاحة في هذا الشأن بما يعود بالخير والنماء على الجميع».