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علوم الدار

إطلاق ميثاق الشراكة بين أولياء الأمور و«التربية»

تعزيز التكامل بين الأسرة والمدرسة (من المصدر)
24 فبراير 2025 02:26

دينا جوني (أبوظبي) 

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أطلقت وزارة التربية والتعليم ميثاق الشراكة بين أولياء الأمور والوزارة للعام الدراسي 2024-2025، بهدف تعزيز التعاون الفعّال بين الطرفين لضمان تحقيق أفضل النتائج التعليمية، وتنمية مهارات ومعارف الطلبة بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو بناء جيل متميز أكاديمياً ومهارياً.
ويحدد ميثاق الشراكة الذي يأتي في إطار جهود الوزارة لتعزيز التكامل بين الأسرة والمدرسة، الأدوار والمسؤوليات المشتركة بين وزارة التربية والتعليم وأولياء الأمور، بهدف إرساء بيئة تعليمية داعمة تضمن نمو الطلبة أكاديمياً وسلوكياً، وتعزيز التواصل المستمر بين المدرسة وأولياء الأمور بما يسهم في متابعة تقدم الطلبة ودعمهم، وكذلك رفع مستوى الوعي بدور أولياء الأمور في دعم العملية التعليمية، باعتبارهم شركاء أساسيين في تحقيق النجاح الأكاديمي لأبنائهم.
وأكدت الوزارة أن التوقيع على الميثاق إلزامي لجميع أولياء الأمور، وعدم استكماله قد يؤدي إلى حجب النتائج الفصلية والنهائية للطالب. ودعت جميع أولياء الأمور الذين لم يسبق لهم التوقيع إلى المسارعة باستكمال الإجراءات عبر الرابط الإلكتروني المخصص لذلك. 
ووضعت الوزارة آلية للتوقيع من خلال تسجيل الدخول إلى المنصة الخاصة بالتوقيع عبر الهوية الرقمية الخاصة بولي الأمر. وفي حال عدم القدرة على إتمام التوقيع إلكترونياً، يمكن لأولياء الأمور زيارة المدرسة، مع ضرورة إحضار بطاقة الهوية الأصلية لكل من ولي الأمر والطالب.
التفاعل
وأوضحت الوزارة أن هذا التعاون المشترك بين الأسرة والمدرسة يعكس توجهاتها في تحسين جودة التعليم، وتعزيز التفاعل الإيجابي بين أطراف العملية التعليمية، بما يدعم رؤية الإمارات في إعداد أجيال مؤهلة للريادة والابتكار في مختلف المجالات العلمية والمعرفية.
ويأتي الميثاق في سياق التزام الوزارة بترسيخ مبدأ الشراكة المجتمعية، حيث تؤمن الوزارة بأن التفاعل الإيجابي بين أولياء الأمور والمؤسسات التعليمية يُسهم بشكل مباشر في رفع مستوى الأداء الأكاديمي للطلبة، ويساعد في تهيئة بيئة تعليمية متكاملة تُسهم في بناء شخصيات قيادية قادرة على المساهمة في تنمية المجتمع.

وزارة التربية والتعليم
أولياء الأمور
العام الدراسي الجديد
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