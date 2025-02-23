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علوم الدار

«الإمارات للتنمية الاجتماعية» تواكب عام المجتمع بفعاليات ومبادرات منوعة

«الإمارات للتنمية الاجتماعية» تواكب عام المجتمع بفعاليات ومبادرات منوعة
24 فبراير 2025 02:27

رأس الخيمة (وام)

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أعلنت جمعية الإمارات للتنمية الاجتماعية برأس الخيمة، عن خطة متكاملة لمواكبة عام المجتمع 2025، تهدف إلى تعزيز الاستقرار الأسري، باعتباره الدعامة الأساسية لنهضة المجتمع وتحقيق التنمية المستدامة.
وتتضمن الخطة التي سيتم تنفيذها على مدار العام الجاري، سلسلة من الفعاليات والمبادرات التوعوية والصحية والرياضية والتعليمية التي تستهدف الفئات المجتمعية المختلفة، مع التركيز على القضايا الأسرية والتحديات الاجتماعية التي تواجه الأسرة.
وأكد خلف سالم بن عنبر، مدير عام الجمعية، أن عام المجتمع يشكل فرصة ثمينة لتسليط الضوء على أهمية الأسرة باعتبارها الركيزة الأساسية في بناء مجتمع قوي ومستقر، وأن الجمعية تحرص من هذا المنطلق على تنفيذ مبادرات نوعية تهدف إلى دعمها وتعزيز تماسكها وتمكين أفرادها، بما يسهم في الارتقاء بجودة حياتهم.
وتضمنت خطة الجمعية تنظيم «ملتقى رأس الخيمة الأسري الأول»، الذي سيسلط الضوء على أهم القضايا التي تواجه الأسرة الإماراتية ومناقشة سبل دعمها وتمكينها عبر أفضل الممارسات والبحوث المتخصصة، و«مؤتمر الأسرة الثاني»، الذي سيجمع نخبة من الأكاديميين والمتخصصين في القضايا الأسرية، لمناقشة التغيرات المجتمعية الحديثة وتأثيرها على الأسرة، مع تقديم توصيات تدعم بناء سياسات أسرية متكاملة ومستدامة.
أصحاب الهمم
وتستهدف الجمعية في خطتها أصحاب الهمم، من خلال فعالية «همم مبدعة»، التي ستستضيف شخصيات إبداعية ونسائية بارزة من جنسيات مختلفة.
وتنظم الجمعية، خلال شهر رمضان المبارك، الدورة 13 من «بطولة الفرجان الرمضانية»، التي تهدف إلى تعزيز الثقافة الصحية لدى الشباب من خلال تسليط الضوء على أهمية التوازن بين النشاط البدني والتغذية السليمة خلال الشهر الفضيل.

جمعية الإمارات للتنمية الاجتماعية
رأس الخيمة
التنمية المستدامة
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