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علوم الدار

«إسلامية الشارقة» و«رمضان عجمان» يعززان التعاون

«إسلامية الشارقة» و«رمضان عجمان» يعززان التعاون
24 فبراير 2025 02:27

الشارقة (الاتحاد)

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بحث عبدالله خليفة السبوسي، رئيس دائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة، مع مريم علي المعمري، رئيس اللجنة العليا لفعاليات «رمضان عجمان»، والوفد المرافق لها، في مقر الدائرة، خلال اجتماع الجانبين سبل تعزيز التعاون المشترك بينهما، ومناقشة آلية استقطاب 10 قراء متميزين من أئمة مساجد الشارقة، للمشاركة في فعاليات برنامج «رمضان عجمان» لهذا العام.
ويأتي هذا اللقاء في إطار الاستعدادات لشهر رمضان المبارك؛ بهدف تعزيز التعاون بين المؤسسات الدينية في دولة الإمارات، وفتح آفاق جديدة لتمكين المواهب الشابة، وإبراز الوجه الحضاري للدولة في خدمة القرآن الكريم وتعاليمه.
كما تناول الاجتماع التنسيق بين الطرفين، لدعم المواهب القرآنية المحلية، والعمل على إثراء الفعاليات الدينية خلال الشهر الفضيل، بما يتماشى مع رؤية الجهتين في تعزيز القيم الإسلامية، وتكريس الهوية الثقافية، وتوفير الأجواء الإيمانية للمصلين.

إسلامية الشارقة
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عجمان
رمضان
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