«دبي للخلايا الجذعية» ينطلق غداً

دبي (وام)

تنطلق في دبي غداً فعاليات مؤتمر دبي الثالث للخلايا بمشاركة ما بين 300 و500 طبيب وفني ومتخصص، من ضمنهم 25 متحدثاً دولياً من كبار العلماء، في مجال الطب التجديدي وأبحاث الخلايا الجذعية من جميع أنحاء العالم.

كما يشارك في المؤتمر الذي ينظمه «مختبر فيرست» للخلايا الجذعية وعلوم الجينوم، والمعروف سابقاً بمختبر «هورتمان للخلايا الجذعية»، بدعم من هيئة الصحة بدبي، خبراء دوليون من شركات عالمية متخصصة لعرض أحدث التقنيات المتعلقة بالخلايا الجذعية في فندق دبي ريتز كارلتون بمركز دبي المالي العالمي (DIFC). وقالت الدكتورة فاطمة الهاشمي، رئيسة مؤتمر دبي للخلايا الجذعية ومديرة مختبر فيرست للخلايا الجذعية وعلوم الجينوم: إن النسخة الثالثة من مؤتمر دبي للخلايا الجذعية تجمع بين كبار العلماء والباحثين في مجالات الخلايا الجذعية والطب التجديدي لتبادل الرؤى، وتعزيز الابتكار وتطوير العلاجات في المنطقة، تحت شعار «سد جسر المستقبل»، تحت المنصة الرئيسية «ربط الأمل»، وستضم هذه النسخة قصص نجاح ملهمة للمرضى، ومتحدثين رئيسيين وحلقات نقاش؛ بهدف تقديم منارة أمل لمستقبل أكثر إشراقاً وصحة.