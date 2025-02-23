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علوم الدار

«جامع الشيخ زايد الكبير» يحتفي بإبداعات طالبات جامعة زايد

طالبات جامعة زايد عقب تسلمهن شهادات التكريم في صورة جماعية (وام)
24 فبراير 2025 02:27

أبوظبي (وام)

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تعاون مركز جامع الشيخ زايد الكبير مع كلية الفنون والصناعات الإبداعية في جامعة زايد في أبوظبي؛ بهدف مساهمة طالبات الكلية في تصميم عدد من الإصدارات والملصقات وقطع الأثاث المستخدمة في مرافق المركز المختلفة.
وتعاون المركز مع جامعة زايد في عدد من المشاريع، كان أولها مشروع التقويم الهجري، حيث استخدم المركز أحد التصاميم التي قدمتها إحدى طالبات الجامعة في تصميم التقويم الهجري الذي يصدره المركز سنوياً، ويظهر التصميم المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، يمشي في أروقة الجامع، وهو تصميم يرمز إلى أن الشيخ زايد ما زال يعيش بيننا برؤيته وأفكاره. وعملت طالبات كلية الفنون والصناعات الإبداعية على تصميم نماذج لقطع أثاث من كراسي وطاولات، مستوحاة من هوية جامع الشيخ زايد الكبير، التي تم عرضها واستخدامها في قبة السلام وسوق الجامع ومكتبة الجامع.
كما صممت الطالبات الملصقات الخاصة بالسيارات الكهربائية التي تنقل المصلين والزوار في أرجاء الجامع.

جامع الشيخ زايد الكبير
جامعة زايد
أبوظبي
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