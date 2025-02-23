شيوخ رأس الخيمة يحضرون العرس الجماعي لأبناء الرمس

رأس الخيمة (وام)

حضر الشيخ فيصل بن صقر القاسمي، والشيخ راشد بن حميد بن محمد القاسمي، والشيخ صقر بن محمد بن صقر القاسمي، والشيخ ارحمه بن سعود بن خالد القاسمي، مدير مكتب سمو ولي عهد رأس الخيمة، والشيخ الدكتور محمد بن سعود بن خالد القاسمي، السكرتير الخاص لسمو ولي عهد رأس الخيمة، والشيخ فيصل بن خالد بن سلطان القاسمي، حفل الاستقبال الذي أقامته اللجنة المنظمة للعرس الجماعي لـ11 مواطناً من أبناء منطقة الرمس في رأس الخيمة.

كما حضر الحفل الذي أقيم على كورنيش الرمس عدد من الشيوخ والشخصيات وكبار المسؤولين، وحشد كبير من المدعوين والأهل والأصدقاء.

من جانبها، هنأت اللجنة المنظمة للعرس الجماعي الشباب المشاركين، رافعين باسمهم أسمى آيات الشكر والعرفان إلى مقام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وإلى صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، وإلى سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، لمساعدة شباب الوطن على تقليل تكاليف الزواج.