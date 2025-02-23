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صقر غباش يبحث علاقات التعاون مع العراق

صقر غباش خلال لقاء رئيس مجلس النواب العراقي (وام)
24 فبراير 2025 02:27

القاهرة (وام)

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التقي معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي، معالي محمود داود المشهداني رئيس مجلس النواب في جمهورية العراق على هامش أعمال المؤتمر السابع للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية في مقر جامعة الدول العربية بالقاهرة.
حضر اللقاء كل من: وليد علي المنصوري عضو المجلس الوطني الاتحادي، والدكتور عمر عبد الرحمن النعيمي الأمين العام للمجلس، وطارق أحمد المرزوقي الأمين العام المساعد لشؤون رئاسة المجلس.
وفي بداية اللقاء أكد معالي صقر غباش على متانة العلاقات الأخوية والتاريخية الإماراتية - العراقية، ونهج دولة الإمارات الثابت تجاه دعم كل ما يحقق استقرار العراق ويلبي تطلعات شعبه إلى التنمية والازدهار، كما أكد معاليه على التعاون والتنسيق المشترك بين الجانبين لما فيه مصلحة الدولتين والاستقرار الإقليمي والدولي.
وتم خلال اللقاء بحث سبل تعزيز علاقات التعاون في مختلف المجالات، مع التأكيد على أهمية التعاون البرلماني بين المجلسين وتبادل الزيارات والخبرات بما يصب في صالح البلدين والشعبين الشقيقين.
تعاون
أكد معالي محمود داود المشهداني حرص بلاده على تعزيز مختلف العلاقات الثنائية مع دولة الإمارات في المجالات كافة، مشيداً بالعلاقات البرلمانية بين مجلسي البلدين الشقيقين والتعاون والدعم المتبادل بين الجانبين في مختلف المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية.

صقر غباش
العراق
المجلس الوطني الاتحادي
البرلمان العربي
جامعة الدول العربية
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