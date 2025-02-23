«تحقيق أمنية» تعرب عن شكرها لسلطان بن خليفة لدعمه للمؤسسة

أبوظبي (الاتحاد)

أعربت مؤسسة «تحقيق أمنية»، عن خالص شكرها وتقديرها العميق لسمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، على دعمه الاستثنائي الذي يجسد أسمى معاني العطاء والإنسانية في كل خطوة من مسيرة المؤسسة.

وأكدت أن سموه كان وما يزال القوة الداعمة الأكبر منذ انطلاق رحلتها، وأحد أعمدة النجاح في تحقيق أمنيات الأطفال الذين يواجهون تحديات صحية قاسية، ليّضيء حياتهم بوهج الأمل والسعادة.

وقال هاني الزبيدي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة «تحقيق أمنية»: «لقد شكل دعم سمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة ركيزة أساسية في تحقيق رؤيتنا الإنسانية، حيث لعبت مساهماته الكريمة دوراً مهماً ومؤثراً في تحويل الأحلام إلى واقع، وجعل من كل أمنية محققة رمزاً للفرح والتفاؤل، إن جهوده الدؤوبة وكرمه غير المحدود لم تحدث فقط فرقاً في حياة الأطفال، بل عززت أيضاً قيمة العطاء كجزء لا يتجزأ من الهوية الإماراتية».

وأضاف: «إن الكلمات تعجز عن وصف امتناننا العميق لسمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة، لقد كان وما زال حجر الأساس لنجاحنا، ومصدر إلهام لنا جميعاً، ودعمه غير المحدود يمثل نبراساً ينير دربنا لتحقيق المزيد من الأمنيات، ونشر الفرح في قلوب الأطفال الذين يعانون أصعب الظروف، إن عطاء سموه ليس مجرد دعم مالي، بل هو رسالة إنسانية تحمل الأمل والحياة لكل من نصل إليه».

وتابع: «لقد مكن دعم سموه الكريم المؤسسة من الوصول إلى آفاق جديدة، وتوسيع دائرة الأمل لتشمل أعداداً أكبر من الأطفال داخل وخارج دولة الإمارات، وبتوجيهاته الإنسانية النبيلة، أصبحت مؤسسة «تحقيق أمنية» منارة أمل تلهم العالم بقصص إنسانية تجسد التلاحم والتكاتف المجتمعي».

وأضاف: «لقد وضع سموه مثالاً يحتذى به في أهمية العمل الجماعي لبناء مستقبل أكثر إشراقاً لأولئك الذين يحتاجون إليه، وتتطلع مؤسسة تحقيق أمنية بعين الأمل إلى مستقبل مشرق مليء بالعطاء الإنساني اللامتناهي مع توجيهات سمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان، وتؤكد عزمها على مواصلة هذه الرحلة المليئة بالأمل والعطاء، بدعم سموه الاستثنائي وإيمانه العميق بقوة الأمنية في تغيير الحياة».