تبادلا الأوسمة والهدايا.. رئيس الدولة يحضر مأدبة عشاء أقامها الرئيس الإيطالي تكريماً لسموه

حضر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، مأدبة العشاء التي أقامها فخامة سيرجيو ماتاريلا، رئيس الجمهورية الإيطالية تكريماً لسموه والوفد المرافق، وذلك في إطار زيارة دولة التي يقوم بها سموه إلى إيطاليا.

ورحب فخامة الرئيس سيرجيو ماتاريلا بزيارة سموه إلى إيطاليا، مؤكداً عمق العلاقات التي تجمع البلدين وتطلعهما إلى مزيد من العمل المشترك لتعزيز تعاونهما لما يعود بالخير على شعبيهما.

من جانبه، أعرب صاحب السمو رئيس الدولة عن شكره للرئيس سيرجيو ماتاريلا لحفاوة الاستقبال وكلماته الطيبة التي عبرت عن متانة الروابط التي تجمع البلدين وحرصهما المتبادل على مواصلة تطويرها.

وقال سموه «إن العلاقات الاستراتيجية بين الإمارات وإيطاليا تمضي نحو مزيد من التطور والنماء.. وزيارتنا إلى بلدكم الصديق تعبر عن تطلعنا إلى العمل معاً لتحقيق نقلة كبيرة في مسار الشراكة الاستراتيجية المتميزة بين بلدينا.. والتوجه نحو مرحلة نوعية جديدة من التعاون والنمو الاقتصادي المشترك».

وأعرب سموه عن ثقته في أن مخرجات هذه الزيارة سيكون لها بالغ الأثر في دفع العلاقات الثنائية إلى الأمام على جميع المستويات، متمنياً لإيطاليا وشعبها مزيداً من التقدم والنماء.

كما تبادل صاحب السمو رئيس الدولة وفخامة الرئيس الإيطالي، خلال اللقاء، الأوسمة، حيث منح سموه الرئيس سيرجيو ماتاريلا «وسام زايد» الذي يعد أعلى وسام مدني تقدمه دولة الإمارات إلى قادة الدول ورؤسائها.

فيما منح الرئيس الإيطالي، صاحب السمو رئيس الدولة «وسام الاستحقاق للجمهورية الإيطالية»، وهو الوسام الأعلى الذي تمنحه إيطاليا إلى القادة والملوك والرؤساء، بجانب تبادل مجموعة من الهدايا التي ترمز إلى تاريخ البلدين وتراثهما.

حضر المأدبة والمراسم: سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة، ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان، مستشار رئيس الدولة، وعدد من أعضاء الوفد المرافق لصاحب السمو رئيس الدولة، بجانب عدد من الوزراء وكبار المسؤولين والمدعوين الإيطاليين.