تنويه من شرطة أبوظبي

أعلنت شرطة أبوظبي أنها تنفذ تمريناً، صباح اليوم الاثنين. بمنطقة (أبو مريخة) في أبوظبي. ونشرت شرطة أبوظبي، على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، تنويهاً قالت فيه "تنفذ ⁧شرطة أبوظبي⁩ بالتعاون مع الشركاء تمريناً صباح اليوم الاثنين الموافق 24 فبراير 2025 بمنطقة (أبو مريخة) في أبوظبي لقياس الجاهزية وتعزيز الاستجابة ،لذا يُرجى عدم الاقتراب والتصوير حفاظًا على السلامة العامة".

#تنويه⁩ | تنفذ ⁧#شرطة_أبوظبي⁩ بالتعاون مع الشركاء تمريناً صباح اليوم الأثنين الموافق 24 فبراير 2025 بمنطقة (أبو مريخة) في أبوظبي لقياس الجاهزية وتعزيز الاستجابة ،لذا يُرجى عدم الاقتراب والتصوير حفاظًا على السلامة العامة. — شرطة أبوظبي (@ADPoliceHQ) February 24, 2025