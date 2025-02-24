تنويه من شرطة أبوظبي

أعلنت شرطة أبوظبي أنها تنفذ تمريناً، صباح اليوم الاثنين. بمنطقة (أبو مريخة) في أبوظبي. ونشرت شرطة أبوظبي، على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، تنويهاً قالت فيه "تنفذ شرطة أبوظبي بالتعاون مع الشركاء تمريناً صباح اليوم الاثنين الموافق 24 فبراير 2025 بمنطقة (أبو مريخة) في أبوظبي لقياس الجاهزية وتعزيز الاستجابة ،لذا يُرجى عدم الاقتراب والتصوير حفاظًا على السلامة العامة".
#تنويه | تنفذ #شرطة_أبوظبي بالتعاون مع الشركاء تمريناً صباح اليوم الأثنين الموافق 24 فبراير 2025 بمنطقة (أبو مريخة) في أبوظبي لقياس الجاهزية وتعزيز الاستجابة ،لذا يُرجى عدم الاقتراب والتصوير حفاظًا على السلامة العامة.— شرطة أبوظبي (@ADPoliceHQ) February 24, 2025