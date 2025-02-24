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علوم الدار

حمدان بن محمد: نفخر بروح الإبداع والتميز التي تبني مستقبل دبي

حمدان بن محمد
24 فبراير 2025 10:32

أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، فخره بروح الإبداع والتميز التي تبني مستقبل دبي.

وقال سموه عبر منصة إكس:"اختتمت مساء أمس، منافسات النسخة الأكبر من ألعاب دبي 2025. دبي مدينة تجمع الجميع من جهات العالم الأربع وتُلهم بقصتها الاستثنائية. نفخر بروح الإبداع والتميز التي تبني مستقبل دبي، ونبارك للأبطال":
• فريق باك يارد نينجازxجرافيتي بطل فئة تحدي صغار السن
• فريق وزارة التربية والتعليم بطل فئة تحدي الحكومة-سيدات
• فريق وزارة الدفاع بطل فئة تحدي الحكومة-رجال
• فريق عجمان بطل فئة تحدي المجتمع
• فريقا مونتريال من كندا وكولورادو من أميركا بطلا فئة تحدي المدن الشكر والتقدير لجميع المشاركين، والشركاء، والداعمين، الذين أسهموا بتفانيهم وروح التعاون في إنجاح هذا الحدث العالمي".

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
حمدان بن محمد
دبي
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