سفارة الإمارات في بودابست تطلق مسابقة إنتاج فيديو إبداعي للاحتفال باليوم الوطني المجري على برج خليفة

دعت سفارة دولة الإمارات في بودابست إلى المشاركة في مسابقة إنتاج فيديو إبداعي لعرضه على أطول مبنى في العالم، برج خليفة، في 15 مارس 2025، احتفاء باليوم الوطني المجري.





وتخطط السفارة عبر هذا الحدث للترويج عن دولة الإمارات واهتمامها بالإبداع والمبدعين من شتى أنحاء العالم، علاوة على دعم السفر والسياحة في الدولة.





وستكون عملية التقديم للمشاركة في المسابقة بسيطة، إذ تتطلب اتباع النقاط الإرشادية للمحتوى وملء نموذج، وتقديمه قبل الموعد النهائي في 7 مارس.





وتتلخص الإرشادات حول تجنب تصوير الأفراد أو الرموز السياسية أو شعارات أطراف خارجية، وأن تطغى ألوان العلم المجري في الفيديو، كما أن تكون للمشاركين حقوق الملكية الفكرية لعرض واستخدام المحتوى الذي سيشاركون به.





وسيتم اختيار الفيديو الفائز يوم 7 مارس 2025، وبعد ذلك سيقوم فريق بتعديل الفيديو بما يتناسب مع شاشة العرض الفريدة على برج خليفة، وسيتم الكشف عن الفيديو الفائز في 15 مارس 2025، حيث سيتم عرض الفيديو مباشرة على برج خليفة، ويمكن للمشاهدين متابعة الحدث عبر وسائل التواصل الاجتماعي.





رابط الإعلان:

رابط نموذج المشاركة : https://forms.gle/Pzc1Kg6Rsxb2m57p7

رابط المواصفات الفنية للفيديو :

https://www.dropbox.com/scl/fo/008bdrlysgcle35v5vl9w/AJyYd1AW-e2NzPMoXIYkW0Y?rlkey=5a0n73fdnnijuu26p9lcwog6t&e=1&st=6wea51yz&dl=0