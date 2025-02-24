الثلاثاء 25 فبراير 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

حمدان بن زايد: مبادرة «وقف الأب» تجسد نهج استدامة العطاء في الإمارات

حمدان بن زايد: مبادرة «وقف الأب» تجسد نهج استدامة العطاء في الإمارات
24 فبراير 2025 12:04

أشاد سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، بمبادرة «وقف الأب»، التي أعلن عنها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، «رعاه الله»، مع تباشير شهر رمضان المبارك.

وأكد سموه أن المبادرة تجسد النهج الذي أرساه الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه»، في استدامة العطاء، وتسير عليه دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله».

وقال سموه، إن إطلاق الحملة بالتزامن مع عام المجتمع، الذي أعلن عنه صاحب السمو رئيس الدولة، لتعزيز أوجه التراحم والتكافل والتلاحم المجتمعي، وتفعيل المبادرات الإنسانية، وتعزيز الروابط الاجتماعية، وترسيخ المسؤولية المشتركة في هذا الصدد، يجسد متانة العلاقة بين القيادة والشعب، وارتباطها القوي بفئاته المختلفة، خاصة الآباء الذين هم القدوة والسند، ومصدر القوة وصمام الأمان لوحدة المجتمع وتماسكه.

أخبار ذات صلة
رئيس الدولة ونائباه يهنئون أمير الكويت بمناسبة اليوم الوطني وذكرى تحرير بلاده
محمد بن راشد: تربطنا مع الكويت أخوة ومحبة وتاريخ ومستقبل

وأضاف سموه أن قيادتنا الرشيدة عودتنا دائماً على إطلاق المبادرات المجتمعية النبيلة، التي تهتم بتحسين جودة الحياة، وتعزيز مجالات العطاء، من أجل الإنسانية وتلبية احتياجاتها الأساسية.

وقال سموه:«في هذا الإطار جاءت مبادرة «وقف الأب» التي أعلن عنها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، براً بوالدينا وإحساناً لهم، وصدقة جارية عن جميع الآباء في الدولة، إضافة إلى تعظيم جانب الوقف الخيري باعتباره مورداً مهماً لتعزيز مجالات التراحم والتكافل المجتمعي».

وأكد سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، أن هيئة الهلال الأحمر تدعم مثل هذه المبادرات المجتمعية، باعتبارها ركيزة أساسية لتحقيق أهداف التنمية البشرية المنشودة، وتلبية متطلبات الساحة الإنسانية في مجالات البذل والعطاء، وتحقيق أكبر قدر من التضامن مع الفئات والشرائح الأقل حظاً، مشدداً على أن الهيئة لن تدخر وسعاً في تحقيق أهداف حملة «وقف الأب»، وستكون من الداعمين الأساسيين لها.

المصدر: وام
حمدان بن زايد
الإمارات
آخر الأخبار
طحنون بن زايد
علوم الدار
طحنون بن زايد يهنئ الكويت الشقيقة بمناسبة العيد الوطني
اليوم 11:26
30 عملاً فنياً لاتحاد المصورين العرب في "إكسبوجر 2025"
التعليم والمعرفة
30 عملاً فنياً لاتحاد المصورين العرب في "إكسبوجر 2025"
اليوم 11:25
رئيس الدولة ونائباه يهنئون أمير الكويت بمناسبة اليوم الوطني وذكرى تحرير بلاده
علوم الدار
رئيس الدولة ونائباه يهنئون أمير الكويت بمناسبة اليوم الوطني وذكرى تحرير بلاده
اليوم 11:12
«أبيض الناشئين» يحصد برونزية «اتحادات كرة القدم»
الرياضة
«أبيض الناشئين» يحصد برونزية «اتحادات كرة القدم»
اليوم 11:00
إطلاق أدلة إرشادية رقمية لتمكين المتعايشين مع التصلب المتعدد والحالات المزمنة الأخرى
علوم الدار
إطلاق أدلة إرشادية رقمية لتمكين المتعايشين مع التصلب المتعدد والحالات المزمنة الأخرى في الدولة
اليوم 10:44
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©