الثلاثاء 25 فبراير 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

رئيس الدولة يلتقي الرئيس سيرجيو ماتاريلا في إطار "زيارة دولة" إلى إيطاليا

رئيس الدولة يلتقي الرئيس سيرجيو ماتاريلا في إطار "زيارة دولة" إلى إيطاليا
24 فبراير 2025 13:54

بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وفخامة سيرجيو ماتاريلا رئيس الجمهورية الإيطالية العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وإيطاليا في إطار شراكتهما الاستراتيجية والحرص المتبادل على تحقيق أهدافها.

ورحب الرئيس الإيطالي ـ خلال اللقاء الذي جرى في القصر الرئاسي في روما - بصاحب السمو رئيس الدولة .. معرباً عن ثقته بأن زيارة سموه تشكل دفعاً قوياً لمسار علاقات البلدين على مختلف المستويات .. فيما أعرب سموه عن سعادته بزيارة بلد الحضارة والتاريخ العريق.

وقال سموه " إن البلدين تجمعهما علاقات إستراتيجية قوية.. وزيارتي اليوم تعبر عن حرص الإمارات على دفع هذه العلاقات إلى الأمام لمصلحة التنمية المشتركة في البلدين". 

وأكد سموه اهتمام دولة الإمارات بالبناء على الإنجازات التي تحققت في مسار علاقات البلدين خلال السنوات الماضية.. نحو مزيد من التطور في هذه العلاقات واستثمار كل الفرص المتاحة لدعم أهدافنا المشتركة خاصة التعاون في الجوانب الثقافية وتعزيز القيم الإنسانية المشتركة التي يوليها البلدان اهتماما خاصا.

أخبار ذات صلة
رئيس الدولة ونائباه يهنئون أمير الكويت بمناسبة اليوم الوطني وذكرى تحرير بلاده
رئيس الدولة يهنئ أمير الكويت بمناسبة اليوم الوطني

وأعرب سموه عن شكره للرئيس الإيطالي لحفاوة الاستقبال.. وتمنى له دوام الصحة والعافية ولإيطاليا الصديقة مزيداً من التقدم والازدهار.

حضر اللقاء الوفد المرافق لصاحب السمو رئيس الدولة والذي يضم .. سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة، ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار رئيس الدولة، وعدداً من الوزراء وكبار المسؤولين.

وكان صاحب السمو رئيس الدولة قد وصل في وقت سابق اليوم إلى القصر الرئاسي حيث كان في استقباله فخامة سيرجيو ماتاريلا رئيس الجمهورية الإيطالية، وصافح سموه مستقبليه من الجانب الإيطالي، فيما صافح الرئيس سيرجيو ماتاريلا الوفد المرافق ثم التقطت الصور الرسمية.

المصدر: وام
رئيس الدولة
محمد بن زايد
إيطاليا
آخر الأخبار
طحنون بن زايد
علوم الدار
طحنون بن زايد يهنئ الكويت الشقيقة بمناسبة العيد الوطني
اليوم 11:26
30 عملاً فنياً لاتحاد المصورين العرب في "إكسبوجر 2025"
التعليم والمعرفة
30 عملاً فنياً لاتحاد المصورين العرب في "إكسبوجر 2025"
اليوم 11:25
رئيس الدولة ونائباه يهنئون أمير الكويت بمناسبة اليوم الوطني وذكرى تحرير بلاده
علوم الدار
رئيس الدولة ونائباه يهنئون أمير الكويت بمناسبة اليوم الوطني وذكرى تحرير بلاده
اليوم 11:12
«أبيض الناشئين» يحصد برونزية «اتحادات كرة القدم»
الرياضة
«أبيض الناشئين» يحصد برونزية «اتحادات كرة القدم»
اليوم 11:00
إطلاق أدلة إرشادية رقمية لتمكين المتعايشين مع التصلب المتعدد والحالات المزمنة الأخرى
علوم الدار
إطلاق أدلة إرشادية رقمية لتمكين المتعايشين مع التصلب المتعدد والحالات المزمنة الأخرى في الدولة
اليوم 10:44
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©