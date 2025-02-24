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علوم الدار

لجنة بـ"الوطني" تناقش موضوع حماية الأسرة ومفهومها وكيانها

لجنة بـ"الوطني" تناقش موضوع حماية الأسرة ومفهومها وكيانها
24 فبراير 2025 15:03

ناقشت لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية في المجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها الذي عقدته اليوم في مقر الأمانة العامة للمجلس بدبي، برئاسة مريم ماجد بن ثنية النائب الثاني لرئيس المجلس رئيسة اللجنة، موضوع حماية الأسرة ومفهومها وكيانها.

حضر الاجتماع أعضاء اللجنة كل من شيخة سعيد الكعبي مقررة اللجنة، وسالم راشد المفتول، ومنى راشد طحنون، كما شارك في الاجتماع الدكتورة سدرة راشد المنصوري، والدكتورة مريم عبيد البداوي، ومنى خليفة حماد، ونجلاء علي الشامسي أعضاء المجلس الوطني الاتحادي.

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وجرت خلال الاجتماع مناقشة الأفكار الرئيسية لدراسة الموضوع، والتحديات المتعلقة بالأسرة الإماراتية في الوقت الراهن.

المصدر: وام
المجلس الوطني الاتحادي
الإمارات
الأسرة الإماراتية
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