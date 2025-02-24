"دبي تبادر" تنجح في تفادي استخدام 30 مليون عبوة مياه بلاستيكية ذات الاستخدام الواحد

كشفت مبادرة "دبي تبادر" للاستدامة عن نجاحها في تفادي استخدام المواد البلاستيكية وتشجيعها على إعادة تعبئة قوارير المياه، لتسهم بذلك في الحد من استخدام أكثر من 30 مليون عبوة مياه بلاستيكية ذات الاستخدام الواحد سعة 500 مل على مدار ثلاث سنوات منذ انطلاقها.

وتتماشى حملة "إعادة تعبئة قوارير المياه" الرائدة مع الإطار العام لخطة دبي الحضريّة 2040، حيث نجحت في توزيع أكثر من 15 مليون ليتر من المياه عبر 53 محطة مياه شرب نقية موزعة بشكل استراتيجي في مختلف أنحاء الإمارة.

وتسهم مبادرة "دبي تبادر" للاستدامة التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، في 15 فبراير 2022 بدور محوري في إرساء مفهوم جديد يتمحور حول توعية سكان دبي وزوارها بأهمية استخدام المياه بطريقة صديقة للبيئة، ما يعزز نشر الوعي بقضايا الاستدامة واستخدام بدائل البلاستيك من خلال مشاريعها الرئيسية "إعادة تعبئة قوارير المياه"، و" مَشدّ دبي".

وتمثل مبادرة "دبي تبادر" جزءاً من التزامها الراسخ بمواكبة أجندة التنمية المستدامة لدولة الإمارات، إلى جانب دعمها المباشر للعديد من أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة بما يشمل: الهدف 11 "المدن والمجتمعات المحلية المستدامة"، والهدف 12 “الإنتاج والاستهلاك المستدام”، والهدف 13 “العمل المناخي”، والهدف 14 “الحياة تحت الماء”، والهدف 15 “الحياة في البر”.

وتهدف حملة إعادة تعبئة قوارير المياه إلى تشجيع السكان والشركات على اعتماد ممارسات أكثر استدامة من خلال العمل بفاعلية على تخفيض كمية النفايات البلاستيكية الناجمة عن استخدام القوارير ذات الاستخدام الواحد، بالإضافة إلى تعزيز ثقافة إعادة الاستخدام والتدوير بين السكان والزوار.

وقال يوسف لوتاه، المدير التنفيذي لقطاع الإستراتيجية المؤسسية والأداء في دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي أنه في إطار التوجيهات السديدة لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، نعلن نجاح مبادرة "دبي تبادر" للاستدامة في إحداث تأثير إيجابي بارز تمثّل بالحد من استهلاك عبوات المياه البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد، بالإضافة إلى تعزيز ثقافة الاستهلاك الواعي بما يتماشى مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 وكذلك الرؤية الطموحة للقيادة الرشيدة في جعل دبي المدينة الأفضل في العالم للعيش والعمل والزيارة.

وتتماشى مبادرة "دبي تبادر" مع المستهدفات الطموحة لأجندة دبي الاقتصادية D33 الرامية إلى تعزيز مكانة دبي الرائدة كمدينة عالمية رائدة للأعمال والترفيه، ومبادرة "دبي للسياحة المستدامة"، التابعة لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي.

وتوفر محطات مياه الشرب النقية لإعادة تعبئة القوارير حلاً مريحاً وصديقاً للبيئة بديلاً عن عبوات المياه البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد من خلال توزيعها في مواقع بارزة في دبي لتوفير مياه الشرب النقية والآمنة بالمجان.

وتتميز هذه المحطات بتصميم وفق أحدث التقنيات ومزايا سهلة الاستخدام، وتخضع لمعايير السلامة الصارمة، ما يوفر للسكان والزوار مياه منعشة حول أنحاء الإمارة.

وأصبحت "دبي تبادر" منذ انطلاقها جزءاً رئيسياً ضمن مبادرات الاستدامة في دبي، ومن المقرر أن توسع نشاطها، لا سيما مع وجود خطط لزيادة عدد محطات مياه الشرب في مختلف أنحاء الإمارة.

وقد ساهم في نجاح مبادرة "دبي تبادر" للاستدامة عدد من الشركاء البارزين والجهات المعنية تشمل بلدية دبي، ومركز دبي للسلع المتعددة، و"طلبات"، وغيرها.

وقال بدر أنوهي، المدير التنفيذي لمؤسسة المرافق العامة في بلدية دبي إنه منذ انطلاق مبادرة "دبي تبادر للاستدامة"، حرصت بلدية دبي على دعم مستهدفات المبادرة انطلاقاً من أهمية التشجيع على تبني الممارسات المستدامة، وثقافة ترشيد استهلاك الموارد الطبيعية، وبناء منظومة بيئية وصحية مستدامة، تقلل الأثر البيئي وتعزز استدامة البيئة وتحقق أفضل جَودة للحياة كما دعمت البلدية المبادرة من خلال توفير عدة محطات لإعادة تعبئة المياه مجاناً ضمن مرافق وحدائق بلدية دبي والشواطئ العامة.

وقالت فريال أحمدي، الرئيسي التنفيذي للعمليات في مركز دبي للسلع المتعددة إنه من خلال تنفيذ مبادرة "دبي تبادر"، شهدنا التأثير الإيجابي لمحطات إعادة التعبئة في منطقة أبراج بحيرات جميرا، والتي ساهمت في التخلص من حوالي مليوني عبوة مياه بلاستيكية تستخدم لمرة واحدة في منطقتنا منذ إطلاقها في عام 2022.

وقالت سيمونيدا سوبوتيك، نائب الرئيس والمدير العام في "طلبات" الإمارات “ بصفتنا شركة تكنولوجيا، نحن ملتزمون بدفع الابتكار الذي يخلق قيمة مشتركة ويلهم التغيير الإيجابي الدائم وانطلاقاً من روح عام المجتمع في الإمارات 2025، فإننا نواصل دعم الاستدامة والعمل الجماعي، وتمكين الأفراد من إحداث تأثير بيئي إيجابي في مدينتهم كل يوم".

وتم تصميم جميع محطات مياه الشرب لإعادة تعبئة القوارير بالماء مجانا ضمن مبادرة "دبي تبادر" للاستدامة في جميع أنحاء دبي وفق أعلى معايير السلامة مع الامتثال التام بالمقاييس البلدية والاتحادية والرعاية الصحية.

وتوفر هذه المحطات مياه شرب نظيفة وآمنة، والتي يتم فحصها بشكل دوري حرصاً على مطابقتها لمعايير بلدية دبي، ودول مجلس التعاون الخليجي، ومنظمة الصحة العالمية. ويتم حفظ المياه المنعشة ضمن حرارة 10 درجات مئوية، مما يوفر للناس مياه منعشة ونظيفة وآمنة.

وفي المتوسط، يبلغ استهلاك كل مقيم في دولة الإمارات حوالي 450 عبوة بلاستيكية تقريبا سنوياً، بإجمالي 4 مليارات عبوة بلاستيكية يتم استخدامها سنوياً في الدولة.

من جهة أخرى، يمثل "مشدّ دبي"، المشروع الرئيسي الثاني في إطار "دبي تبادر"، مبادرة استدامة بارزة أعلن عنها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، لأول مرة خلال مؤتمر الأطراف "كوب 28" في شهر ديسمبر 2023.

ويعدّ مشدّ دبي أكبر المشاريع المخصصة لتطوير الشعاب البحرية في العالم، وانطلقت مرحلته الأولى في شهر نوفمبر 2024، ومن المخطط تثبيت 20 ألف وحدة من الشعاب البحرية المصممة لأغراض محددة وبأحجام متعددة في المياه الإقليمية لإمارة دبي.

ويهدف هذا المشروع إلى المساهمة في الجهود العالمية للحفاظ على البيئة، كما يلعب دوراً محورياً في تعزيز التنوع الحيوي البحري، وحماية الموائل الساحلية والبحرية في دبي، وزيادة التنوّع البيولوجي في الحياة البحرية، وتحسين مرونة النظام البيئي.

لمزيد من المعلومات حول مبادرة "دبي تبادر" للاستدامة، ومعرفة أماكن تواجد محطات مياه الشرب لإعادة تعبئة قوارير المياه في دبي، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.dubaidet.gov.ae/en/dubai-can.