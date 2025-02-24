جائزة الشيخ منصور بن زايد للتميُّز الزراعي تكرِّم الفائزين في دورتها الثالثة

تقيم اللجنة العليا المنظمة لجائزة الشيخ منصور بن زايد للتميُّز الزراعي حفل تكريمٍ للفائزين في دورتها الثالثة غداً في قصر الإمارات ماندارين أورينتال في أبوظبي. يُقام الحفل تحت رعاية سموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، ويحضره عدد من كبار المسؤولين والشركاء الرئيسيين الذين أسهموا في دعم الجائزة.

ويكرِّم الحفل الفائزين بمختلف الفئات الرئيسية والفرعية من المُزارعين ومُربّي الثروة الحيوانية والمَزارع التجارية، إضافةً إلى تكريم الشركاء الداعمين، حيث يعكس هذا التكريم أهمية التعاون بين مختلف الجهات المعنية لتعزيز وتطوير القطاع الزراعي في دولة الإمارات العربية المتحدة، وضمان استدامته للأجيال المقبلة.

وأكَّدت اللجنة المنظمة أنَّ النسخة الثالثة من جائزة الشيخ منصور بن زايد للتميُّز الزراعي، التي تُقام تحت شعار «مُزارع ومُربٍّ مبتكِر برؤية مستدامة»، شهدت منذ فتح باب التسجيل في 11 سبتمبر 2024 إقبالاً كبيراً من المزارعين ومُربّي الثروة الحيوانية على المشاركة في فئات الجائزة المختلفة، وبلغ إجمالي عدد المشاركين في دورة هذا العام 451 مشاركة ضمن فئاتها المختلفة، التي توزَّعت على أربع فئات رئيسية تضمُّ 13 فئة فرعية.

وأوضحت اللجنة المنظمة أنَّ اللجان المتخصِّصة أنهت عمليات التحكيم والتقييم والزيارات الميدانية لاختيار المرشّحين النهائيين، وفق معايير وشروط الجائزة. وتبلغ قيمة الجوائز المخصَّصة للفائزين 10 ملايين درهم، موزَّعة على الفئات الرئيسية والفرعية والمسابقات المصاحِبة. وتمنح الجائزة 5.3 ملايين درهم للفائزين في أربع فئات رئيسية، تشمل جائزة أفضل مزرعة وعزبة متميِّزة، والتي تتفرَّع إلى أفضل مزرعة للزراعة المكشوفة، وأفضل مزرعة للزراعة بالبيوت المحمية، وأفضل مزرعة إنتاج فاكهة، وأفضل مزرعة عضوية، إضافة إلى العزب المنتجة، وصغار المنتجين، ومُربّي النحل، ومُربّي الأحياء المائية. وجائزة المَزارع التجارية، التي تتفرَّع إلى المَزارع النباتية التجارية، ومَزارع الإنتاج الحيواني التجارية. وجائزة الابتكار الزراعي، التي تُكرِّم الابتكارات في القطاعين النباتي والحيواني. وجائزة المُزارِعة والمُربِّية المتميِّزة، التي تضمُّ جائزتين فرعيتين لأفضل مُزارِعة متميِّزة وأفضل مُربِّية ثروة حيوانية متميِّزة، بهدف تحفيز وتمكين المرأة في القطاع الزراعي.

وتقدِّم الجائزة مكافآت مالية بقيمة 4.4 ملايين درهم لأكثر من 400 فائز في المسابقات المصاحِبة، التي أُقيمَت ضمن جناح الجائزة في مهرجان الشيخ زايد بالوثبة، وشملت خمسة مهرجانات متخصِّصة، هي مهرجان الوثبة الزراعي، ومهرجان الوثبة الغذائي، ومهرجان الوثبة للثروة الحيوانية، ومهرجان الوثبة للعسل، ومهرجان الوثبة للزهور، إضافةً إلى 87 مسابقة وسبعة مزادات للثروة الحيوانية.

وأشارت اللجنة المنظمة إلى أنَّ الإقبال الكبير الذي شهدته النسخة الثالثة يعكس التفاعل الإيجابي مع الجائزة وأهميتها في دعم القطاع الزراعي على مستوى الدولة، ويؤكِّد حِرصَ القيادة على تكريم المزارعين والمُربّين المتميِّزين وتحفيزهم إلى الابتكار والتطوير المستدام، ما يخدم أهداف الاستدامة الزراعية والبيئية، ويعزِّز من مساهمة القطاع في النهضة الاقتصادية للدولة.

واستقطبت جائزة الشيخ منصور بن زايد للتميُّز الزراعي في دورتيها الأولى والثانية 676 مشاركاً من مختلف إمارات الدولة، وفاز بها 107 مزارعين ومُربّي ثروة حيوانية، وبلغ إجمالي قيمة الجوائز المقدَّمة 16.7 مليون درهم، ما يعكس الإقبال الكبير على الجائزة ودورها المحوري في تحفيز التميُّز الزراعي في الدولة.

وتُعَدُّ جائزة الشيخ منصور بن زايد للتميُّز الزراعي إحدى المبادرات الرائدة التي تهدف إلى تحفيز المزارعين ومُربّي الثروة الحيوانية إلى تبنّي التقنيات الحديثة وتطبيق الممارسات المستدامة، ما يسهم في تطوير القطاع الزراعي المحلي وتحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051. وتسعى الجائزة إلى تشجيع الابتكار وتحسين جودة المنتجات الزراعية النباتية والحيوانية، وتعزيز التنافسية، وجذب الأجيال الشابة إلى العمل في القطاع الزراعي.