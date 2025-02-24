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علوم الدار

طحنون بن زايد: الاستثمار في شركات التقنيات الناشئة والمتقدمة يدفع عجلة التكنولوجيا

طحنون بن زايد: الاستثمار في شركات التقنيات الناشئة والمتقدمة يدفع عجلة التكنولوجيا
24 فبراير 2025 16:25

بحث سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان نائب حاكم إمارة أبوظبي مستشار الأمن الوطني، مع جوش وولف، الشريك المؤسس والشريك الإداري، وبريت ماكغورك، الشريك الاستثماري في شركة لوكس كابيتال المتخصصة في الاستثمار بالتقنيات الناشئة، المستجدات في مجال الذكاء الاصطناعي. 
وقال سموه عبر منصة إكس:"بحثت مع جوش وولف، الشريك المؤسس والشريك الإداري، وبريت ماكغورك، الشريك الاستثماري في شركة لوكس كابيتال المتخصصة في الاستثمار بالتقنيات الناشئة، المستجدات في مجال الذكاء الاصطناعي، والاتجاهات المستقبلية في التكنولوجيا المتقدمة، وفرص التعاون المتاحة.

وقال سموه: "إن الاستثمار في شركات التقنيات الناشئة والمتقدمة وتمكينها من النمو والتوسع يساهم بفعالية في دفع عجلة التكنولوجيا والوصول إلى حلول مبتكرة في مختلف القطاعات".

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
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