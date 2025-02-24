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علوم الدار

ولي عهد الشارقة يزور مهرجان الشارقة للتصوير "اكسبوجر"

ولي عهد الشارقة يزور مهرجان الشارقة للتصوير "اكسبوجر"
24 فبراير 2025 16:38

زار سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد، نائب حاكم الشارقة، اليوم ، فعاليات مهرجان الشارقة للتصوير "اكسبوجر" في نسخته التاسعة وذلك في منطقة الجادة.

وتجول سموه في أروقة المعرض مطلعاً على أبرز المشاركات واللوحات الفنية، وأهم الأعمال العالمية لكبار المصورين الحاصلين على عدة جوائز محلية وعالمية، وتوصل من خلالها العديد من الرسائل المجتمعية والصحية والأسرية وغيرها من المجالات.

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ويستمر مهرجان "اكسبوجر" حتى 26 فبراير الحالي، بمشاركة 420 مصوراً وصانع أفلام وخبيرا في صناعة التصوير من 48 دولة، تحت شعار "لا شيء أكبر من الصورة".

رافق سمو ولي عهد الشارقة في الجولة كل من الشيخ سعود بن سلطان القاسمي مدير عام دائرة الشارقة الرقمية، وطارق سعيد علاي مدير عام المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، وعلياء بوغانم السويدي مديرة المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة.

المصدر: وام
الشارقة
إكسبوجر
ولي عهد الشارقة
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