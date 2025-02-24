توقعات بسقوط أمطار غداً

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً مغبراً وغائماً جزئياً إلى غائم أحياناً على بعض المناطق خاصةً الشمالية والساحلية والشرقية مع فرصة سقوط أمطار نهاراً، مع انخفاض آخر ملحوظ في درجات الحرارة.

الرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة وقوية خاصة على البحر مثيرة الغبار والأتربة على اليابسة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية أحياناً.

وذكر المركز، في بيانه اليومي بشأن حالة الطقس، أن الرياح ستكون شمالية غربية تتراوح سرعتهل بين 20 إلى 45 كم/س تصل إلى 65 كم/س.

يكون الموج في الخليج العربي مضطرباً إلى شديد الاضطراب. ويحدث المد الأول عند الساعة 10:34 والجزر الأول عند الساعة 18:33.

في بحر عمان، يكون الموج متوسطاً إلى مضطرب. سيحدث المد الأول عند الساعة 21:05 والمد الثاني عند الساعة 08:05، والجزر الأول عند الساعة 14:00 والجزر الثاني عند الساعة 03:02.