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رئيس الدولة ورئيسة وزراء إيطاليا يشهدان جانباً من منتدى الأعمال الإماراتي - الإيطالي في روما

رئيس الدولة ورئيسة وزراء إيطاليا يشهدان جانباً من منتدى الأعمال الإماراتي - الإيطالي في روما
24 فبراير 2025 20:04

شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، ومعالي جورجا ميلوني رئيسة وزراء الجمهورية الإيطالية، اليوم، جانباً من فعاليات «منتدى الأعمال الإماراتي - الإيطالي» وذلك في إطار «زيارة دولة» يقوم بها سموه إلى الجمهورية الإيطالية. 

وتسلط جلسات المنتدى الضوء على حلول الطاقة المستدامة وتطوير البنية التحتية والابتكارات في مجال الرعاية الصحية، بجانب اهتمام دولة الإمارات وإيطاليا بقطاعات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتحول الرقمي واقتصاد الفضاء إضافة إلى فرص الاستثمار المشترك في أفريقيا ومعالجة تغير المناخ، وإدارة الموارد، وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام، وتضمن جلسات للتواصل واجتماعات الأعمال الثنائية بين قادة الأعمال الإماراتيين والإيطاليين لاستكشاف فرص بناء الشراكات الاستثمارية والتجارية الجديدة. 

كما حضر المنتدى، سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار رئيس الدولة، وعدد من أعضاء الوفد المرافق لصاحب السمو رئيس الدولة خلال زيارته إلى إيطاليا. 

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ويعقد المنتدى بمشاركة عدد كبير من رجال الأعمال من دولة الإمارات وإيطاليا لمناقشة فرص تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين خاصة في المجالات ذات الأولوية التنموية، كما يمثل المنتدى فرصة لعقد الاتفاقيات بين مجتمعي الأعمال في البلدين ما يعزز من الشراكة الاقتصادية والتجارية بين الإمارات وإيطاليا.

وشهدت فعاليات المنتدى توقيع مذكرات تفاهم واتفاقيات بين شركات إماراتية وإيطالية في العديد من المجالات منها التكنولوجيا والتحول الرقمي والاستثمارات المستدامة، فيما شارك في المنتدى عدد كبير من رجال الأعمال في الإمارات وإيطاليا.

المصدر: وام
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