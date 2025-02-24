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علوم الدار

رئيس الدولة: الإمارات وإيطاليا ترتبطان بعلاقات استراتيجية قوية

رئيس الدولة: الإمارات وإيطاليا ترتبطان بعلاقات استراتيجية قوية
24 فبراير 2025 20:36

قال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، إن الإمارات وإيطاليا ترتبطان بعلاقات استراتيجية قوية.
وأضاف سموه، على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي "سعدت بلقاء فخامة سيرجيو ماتاريلا رئيس الجمهورية الإيطالية اليوم في روما. ترتبط الإمارات وإيطاليا بعلاقات استراتيجية قوية ونحن حريصون على البناء معاً على الإنجازات التي تحققت في مسار هذه العلاقات خلال السنوات الماضية واستثمار كل الفرص المتاحة لدعم أهدافنا المشتركة".

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
رئيس الدولة
محمد بن زايد
الإمارات
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علاقات استراتيجية
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