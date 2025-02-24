رئيس الدولة: الإمارات وإيطاليا ترتبطان بعلاقات استراتيجية قوية

قال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، إن الإمارات وإيطاليا ترتبطان بعلاقات استراتيجية قوية.

وأضاف سموه، على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي "سعدت بلقاء فخامة سيرجيو ماتاريلا رئيس الجمهورية الإيطالية اليوم في روما. ترتبط الإمارات وإيطاليا بعلاقات استراتيجية قوية ونحن حريصون على البناء معاً على الإنجازات التي تحققت في مسار هذه العلاقات خلال السنوات الماضية واستثمار كل الفرص المتاحة لدعم أهدافنا المشتركة".

سعدت بلقاء فخامة سيرجيو ماتاريلا رئيس الجمهورية الإيطالية اليوم في روما. ترتبط الإمارات وإيطاليا بعلاقات إستراتيجية قوية ونحن حريصون على البناء معاً على الإنجازات التي تحققت في مسار هذه العلاقات خلال السنوات الماضية واستثمار كل الفرص المتاحة لدعم أهدافنا المشتركة. pic.twitter.com/K8M0wKbB1B — محمد بن زايد (@MohamedBinZayed) February 24, 2025