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علوم الدار

الإمارات وإيطاليا.. حفاوة تليق بمتانة العلاقات

(تصوير: حمد الكعبي)
25 فبراير 2025 01:52

بحفاوة كبيرة تليق بمستوى ومتانة العلاقات بين البلدين، وحرصهما المتبادل على مواصلة تطويرها، استقبلت الجمهورية الإيطالية، صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، في مستهل «زيارة دولة» التي بدأها سموه أمس إلى العاصمة الإيطالية روما.
وتبادل صاحب السمو رئيس الدولة، وفخامة الرئيس الإيطالي، الأوسمة، حيث منح سموه الرئيس سيرجيو ماتاريلا «وسام زايد» الذي يعد أعلى وسام مدني تقدمه دولة الإمارات إلى قادة الدول ورؤسائها، فيما منح الرئيس الإيطالي صاحب السمو رئيس الدولة «وسام الاستحقاق للجمهورية الإيطالية»، وهو الوسام الأعلى الذي تمنحه إيطاليا إلى القادة والملوك والرؤساء، بجانب تبادل مجموعة من الهدايا التي ترمز إلى تاريخ البلدين وتراثهما.

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