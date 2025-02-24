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علوم الدار

«الطاقة والبنية التحتية»: بدء إنشاء محكمة ونيابة دبا - الفجيرة

«الطاقة والبنية التحتية»: بدء إنشاء محكمة ونيابة دبا - الفجيرة
25 فبراير 2025 01:50

دبي (وام)

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أعلنت وزارة الطاقة والبنية التحتية، بدء تنفيذ مشروع إنشاء وإنجاز محكمة ونيابة دبا - الفجيرة، حيث من المتوقع أن يستغرق التنفيذ 540 يوماً.
وقالت المهندسة حليمة الشحي، مديرة إدارة مشاريع المنطقة الشرقية، إن المشروع يمتد على مساحة 5238.96 متر مربع، ويهدف إلى تقديم بيئة عمل متكاملة للجهات القضائية، وفقاً لأعلى معايير الاستدامة والبناء الأخضر، ما يسهم في تحسين كفاءة استهلاك الموارد الطبيعية والطاقة، وتقليل التأثيرات البيئية.
وأضافت أن المشروع يتألف من المبنى الرئيس الذي يشمل قاعات محاكم، ومركز خدمة عملاء، ومكاتب إدارية، واستقبال، وصالة انتظار، وغرفة استراحة، ومصلى، وغرف خدمات. 

الفجيرة
دبا الفجيرة
وزارة الطاقة والبنية التحتية
محكمة دبا الفجيرة
حليمة الشحي
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