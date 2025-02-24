«تريندز» وقنوات «روسيا اليوم» يطلقان دورة تدريبية للإعلام

أبوظبي (الاتحاد)

أطلق مركز تريندز للبحوث والاستشارات، عبر معهد «تريندز» الدولي للتدريب، وبالشراكة مع مجموعة قنوات «روسيا اليوم»، دورة تدريبية تحت عنوان «مهارات التقديم بين الإعلام التقليدي والرقمي»، واستمرت على مدار ثلاثة أيام في قاعة المؤتمرات بمقر «تريندز» الرئيسي في أبوظبي. وقدمت للدورة ميس محمد، الإعلامية في قنوات «روسيا اليوم»، وشهدت الساعات التدريبية الست مشاركة واسعة من الإعلاميين والباحثين والمهتمين بالإعلام الرقمي، من جهات عدة، منها الأرشيف والمكتبة الوطنية، ومركز الاتحاد للأخبار، وأكاديمية ربدان، وعدد من المتدربين والمتدربات من جامعتي زايد والإمارات.

وقال الدكتور محمد عبدالله العلي، الرئيس التنفيذي لمركز تريندز للبحوث والاستشارات، إن إطلاق هذه الدورة التدريبية، بالشراكة مع مجموعة قنوات «روسيا اليوم»، يأتي في وقت يشهد فيه العالم تحولاً واسعاً من الإعلام التقليدي إلى الرقمي. وذكر العلي أن الدورة سعت إلى تمكين المشاركين من فهم واستخدام الأدوات الرقمية الحديثة، مما سينعكس إيجابياً على جودة المحتوى الذي يقدمونه، سواء كان مرئياً أو مسموعاً أو مكتوباً، مضيفاً أن الدورة عزّزت من تطوير الكوادر الإعلامية لتكون قادرة على مواجهة التحديات الحالية والمستقبلية في عالم يتسم بالتطور السريع.

في ختام دورة «مهارات التقديم بين الإعلام التقليدي والرقمي»، قام المشاركون بإجراء تقييم الأداء الشخصي، وتحديد نقاط القوة والضعف، كما تسلموا شهادات معتمدة من المعهد بإتمامهم الدورة التدريبية. بدوره، أكد سلطان الربيعي، الباحث الرئيسي، ورئيس معهد «تريندز» الدولي للتدريب، أن دورة «مهارات التقديم بين الإعلام التقليدي والرقمي»، تطرقت في اليوم الأول إلى شرح الأساسيات والتقنيات، وإيضاح الفوارق بين الإعلام التقليدي والرقمي، إلى جانب الدور الأساسي للمذيع والإعلامي وكيفية بناء الشخصية المتميزة.