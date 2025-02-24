الثلاثاء 25 فبراير 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

قائد شرطة أبوظبي يطلع على المبادرات التطويرية بمركز الإمارات للأدلة الإلكترونية

أحمد سيف بن زيتون وكبار الضباط والحضور في صورة جماعية (من المصدر)
25 فبراير 2025 01:51

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
رئيس الدولة ونائباه يهنئون أمير الكويت بمناسبة اليوم الوطني وذكرى تحرير بلاده
محمد بن راشد: تربطنا مع الكويت أخوة ومحبة وتاريخ ومستقبل

اطلع معالي اللواء أحمد سيف بن زيتون المهيري، قائد عام شرطة أبوظبي، على المبادرات التطويرية في مركز الإمارات للأدلة الإلكترونية، التابع لمديرية التحريات والتحقيقات الجنائية في شرطة أبوظبي، وآخر التطورات الحديثة في عملية استخراج الأدلة الإلكترونية، باستخدام الوسائل المبتكرة لإثباتها بدقة للجهات المختصة.
وتابع معاليه، خلال الزيارة، رحلة الأحراز الإلكترونية، وما تواجهه من تحديات في القضايا النوعية والتعامل معها، وفق أعلى معايير الجودة العالمية، ومسار التأهيل الخاص لفاحصي الأدلة الإلكترونية منذ تعيينهم على مركز الإمارات للأدلة الإلكترونية إلى اعتمادهم فاحصين وخبراء في المجال.
وأوصى معاليه بأهمية الجاهزية ومراقبة أنماط الجريمة حول العالم والاستعانة بمراكز الأبحاث العلمية والممكنات، التي وفرتها حكومة أبوظبي، وذلك للارتقاء بمستوى الجاهزية في الفحص الإلكتروني الجنائي، مثل الأجهزة المستحدثة، بما فيها أجهزة «إنترنت الأشياء» والروبوتات والمركبات والطائرات المسيرة، وغيرها من أجهزه الذكاء الاصطناعي.
رافق معاليه، خلال الجولة، اللواء محمد سهيل الراشدي، مدير قطاع الأمن الجنائي، واللواء مهندس ناصر سلطان اليبهوني، مدير قطاع شؤون القيادة، والعميد مسلم محمد العامري، نائب مدير قطاع الأمن الجنائي، والعميد راشد خلف الظاهري، مدير مديرية التحريات والتحقيقات الجنائية، والعقيد طارق سلطان الزعابي، مدير مركز الإمارات للأدلة الإلكترونية، والعقيد سالم حمد الشرقي العامري، نائب مدير مركز الإمارات للأدلة الإلكترونية.

شرطة أبوظبي
أبوظبي
الإمارات
أحمد المهيري
آخر الأخبار
جيبيسون لاعب بورنموث يختار تمثيل كندا بدلاً من إنجلترا
الرياضة
جيبيسون لاعب بورنموث يختار تمثيل كندا بدلاً من إنجلترا
اليوم 12:36
طحنون بن زايد
علوم الدار
طحنون بن زايد يهنئ الكويت الشقيقة بمناسبة العيد الوطني
اليوم 11:26
30 عملاً فنياً لاتحاد المصورين العرب في "إكسبوجر 2025"
التعليم والمعرفة
30 عملاً فنياً لاتحاد المصورين العرب في "إكسبوجر 2025"
اليوم 11:25
رئيس الدولة ونائباه يهنئون أمير الكويت بمناسبة اليوم الوطني وذكرى تحرير بلاده
علوم الدار
رئيس الدولة ونائباه يهنئون أمير الكويت بمناسبة اليوم الوطني وذكرى تحرير بلاده
اليوم 11:12
«أبيض الناشئين» يحصد برونزية «اتحادات كرة القدم»
الرياضة
«أبيض الناشئين» يحصد برونزية «اتحادات كرة القدم»
اليوم 11:00
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©