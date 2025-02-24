«تدوير» تطلق أول منصة ذكية لإدارة النفايات

أبوظبي (وام)

أعلنت مجموعة «تدوير»، الرائدة في إحداث تغيير جذري في إدارة النفايات واستخلاص القيمة منها، عن شراكتها مع شركة «فامز تكنولوجيز» FAMS Technologies لإطلاق أول منصة متكاملة في المنطقة تعتمد على الذكاء الاصطناعي في إدارة النفايات.

وتعد هذه المنصة تطوراً نوعياً في استخدام التكنولوجيا الحديثة لتبسيط وتحسين جميع مراحل عملية إدارة النفايات.

وتعتمد المنصة الجديدة على الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء لتطوير عمليات جمع النفايات بشكل استراتيجي مما يساهم في تحسين مسار العمليات المدعومة بالبيانات وزيادة الكفاءة التشغيلية وتقليل التأثير البيئي وتعزيز فعالية خدمات إعادة التدوير.

كما توفر المنصة حلاً متكاملاً من خلال مراقبة وتخطيط العمليات بشكل يتماشى مع استراتيجيات الاستدامة الرامية إلى تقليل البصمة البيئية.

وقال خالد الفهيم، المتحدث الرسمي باسم مجموعة «تدوير»، إن تسخير الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء في تطوير عمليات إدارة النفايات سيغير قواعد اللعبة في قطاعنا وتساهم هذه المنصة في تعزيز الكفاءة التشغيلية والتزامنا بالاستدامة بما يتماشى مع رؤية أبوظبي نحو تحقيق مستقبل أكثر استدامة.

وأضاف أن الشراكة مع شركة «فامز تكنولوجيز» تؤكد الحرص على التعاون مع المؤسسات التي تشاركنا الرؤية نفسها لتوفير حلول ذكية تعود بالفائدة على البيئة والمجتمع.

وتعمل المنصة عبر تحليل البيانات باستخدام الذكاء الاصطناعي لتخطيط عمليات جمع النفايات مما يساعد في تحسين مسار جمع النفايات من خلال تحديد مواقع وأوقات جمعها بشكل استراتيجي، ويؤدي ذلك إلى تحسين الكفاءة التشغيلية وتقليل الانبعاثات الكربونية مع ضمان الامتثال الكامل للأنظمة البيئية المحلية، كما أن توقع أنماط توليد النفايات بدقة يساعد في تخصيص الموارد بشكل فعال.

وتتيح المنصة دعماً لحظياً لسائقي مركبات جمع النفايات أثناء أداء مهامهم حيث تمكّن المشرفين على العمليات من متابعة سير العمل باستخدام أدوات محمولة متطورة وهذا يضمن تحقيق الشفافية التامة والتكيف السريع مع أي تغييرات أو معوقات، ويعزز من قدرة النظام على الاستجابة السريعة.

وبعد إتمام عملية جمع النفايات تقوم المنصة بتعقبها أثناء انتقالها عبر مكبات النفايات ومراكز إعادة التدوير، وتوفير بيانات لحظية حول نوعية النفايات وكفاءة عمليات تحويلها بعيداً عن المكبات.

وتساهم المنصة في تحسين استراتيجيات العمل بشكل مستمر مما يعزز معايير الاستدامة ويقلل من البصمة البيئية بشكل شامل.