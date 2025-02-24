شرطة أبوظبي تُطلع وفداً أمنياً مغربياً على أفضل ممارساتها التطويرية

أبوظبي (الاتحاد)

أطلعت القيادة العامة لشرطة أبوظبي وفد مديرية الأمن العام المغربي على أفضل الممارسات التطويرية والأنظمة الرائدة التي تطبقها في استدامة مسيرة الأمن والأمان ونشر الطمأنينة في إمارة أبوظبي ضمن جهودها في تعزيز التعاون المشترك، وتبادل الخبرات مع المؤسسات الأمنية في الدول الشقيقة والصديقة.

والتقى اللواء ثاني بطي الشامسي، مدير أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية، الوفد الضيف برئاسة والي الأمن الزيتوني الحيل مدير مديرية الأمن العمومي، لدى زيارته الأكاديمية، حيث تم بحث تعزيز التعاون في مجالات العمل الشرطي والأمني، وإجراء مقارنة معيارية لأفضل الممارسات والخدمات التطويرية، إلى جانب الاطلاع على الدور الريادي لأكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية في تطبيق أحدث التقنيات المعاصرة بمجالات التدريب الشرطي والأمني الحديث، وفقاً لأفضل الممارسات العالمية.

وتعرف الوفد على أحدث التقنيات المعاصرة بمجالات التدريب الشرطي والأمني الحديث، وفقاً لأفضل الممارسات العالمية في أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية ومنظومة التدريب الافتراضي المتطورة، التي تواكب أحدث الأنظمة التقنية المستخدمة لمحاكاة الواقع الافتراضي وتجربة سيناريوهات المحاكاة، واطلع خلال جولته في مجمع التدريب الافتراضي على قاعات التدريب التفاعلية الذكية التي تطبق تقنيات الواقع الافتراضي والذكاء الاصطناعي المتطورة.

والتقى العميد سعيد محمد الكعبي، مدير قطاع المهام الخاصة بالوفد الزائر، وجرى خلال اللقاء بحث التنسيق والتعاون المشترك وتبادل الخبرات في مختلف مجالات التدريب الأمني، واستمع الوفد إلى شرح حول التجربة المتميزة لقطاع المهام الخاصة بمجالات التدريب العملي، والمعدات والآليات الحديثة المستخدمة بحضور عدد من مديري الإدارات.

كما زار الوفد إدارة العمليات بقطاع العمليات المركزية وقدم العميد ناصر سليمان المسكري، مدير إدارة العمليات، شرحاً للوفد الضيف حول إجراءات العمل باتباع أفضل الآليات والتقنيات المتطورة ومهام مركز القيادة والتحكم بإدارة العمليات ودور غرفة العمليات وآلية سير العمل والخدمات التي يقدمها المركز للجمهور على مدار الساعة.

والتقى العقيد ركن طيار الشيخ زايد بن حمد آل نهيان، مدير إدارة الدوريات الخاصة بقطاع الأمن الجنائي، الوفد الضيف وبحث معه عدداً من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك والتنسيق والتعاون في مجالات العمل الشرطي والأمني، وجهود شرطة أبوظبي التطويرية في متابعة أحدث الابتكارات والحلول الأمنية لمواجهة تحديات المستقبل وأهم الإنجازات التي حققتها الدوريات الأمنية في استدامة الأمن والأمان ونشر الطمأنينة في إمارة أبوظبي.

واستقبل العقيد مهندس سعيد عبدالله الرشيدي، مدير إدارة المدينة الآمنة، الوفد خلال زيارته لإدارة المدينة الآمنة، وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون في مجالات التدريب ضمن أواصر التنسيق المشترك في العمل الشرطي والأمني.

وثمّن الوفد الإنجازات التطويرية الكبيرة التي حققتها القيادة العامة لشرطة أبوظبي باتباع أفضل المعايير العالمية.