«أبوظبي للتنقل» يفتتح محطة العبارات في جزيرة العالية

أبوظبي (وام)

افتتح مركز النقل المتكامل «أبوظبي للتنقل»، التابع لدائرة البلديات والنقل، بالتعاون مع أبوظبي البحرية، التابعة لمجموعة موانئ أبوظبي، محطة العبارات في جزيرة العالية، ما يُعزِّز خيارات التنقُّل لمستخدمي الممرات المائية في إمارة أبوظبي. ويُسهم المشروع في ربط جزيرة العالية بمناطق أبوظبي الأخرى، ما يسهِّل حركة السلع والأفراد.

وتمتد المنشأة الجديدة على مساحة 3. 900 متر مربع، وتتسع لـ60 راكباً، وتضمُّ موقفاً للرسو عرضه 15 متراً، وطوله 12.5 متراً لدعم عمليات تحميل البضائع المدحرجة وتفريغها، ومبنى إدارياً مساحته 80 متراً مربعاً، إضافةً إلى سكن مخصَّص لطاقم العمل.

ويعكس افتتاح محطة عبّارات العالية التزام «أبوظبي للتنقل» بإنشاء مرافق بحرية متقدمة تُسهم في تعزيز البنية التحتية لنظام إيكولوجي بحري شامل.

وتستمر مساعي تطوير القطاع البحري في أبوظبي بالتعاون مع أبوظبي البحرية، لمواكبة التحوُّلات الذكية العالمية، وتوفير بنية تحتية تُسهم في تشكيل مستقبل بحري مستدام للإمارة.

وقال الدكتور عبدالله الغفلي، المدير العام لمركز النقل المتكامل بالإنابة، إن افتتاح محطة عبّارات العالية يمثل خطوة جديدة في مسيرة أبوظبي للتنقل نحو تطوير بنية تحتية بحرية متقدمة تدعم نظاماً إيكولوجياً بحرياً متكاملاً، مشيراً إلى أن المشروع يعكس الالتزام بتعزيز القطاع البحري في الإمارة بالتعاون مع أبوظبي البحرية، ومواكبة التغيرات الذكية العالمية، وتوفير حلول مستدامة تدعم مستقبل النقل البحري.

وأكد أن «أبوظبي للتنقل» مستمر في جهوده لترسيخ مكانة إمارة أبوظبي كمركز بحري رائد عالمياً.

وقال الكابتن سيف المهيري، الرئيس التنفيذي لأبوظبي البحرية، والرئيس التنفيذي للاستدامة في مجموعة موانئ أبوظبي، إن افتتاح محطة عبّارات جزيرة العالية يمثل إنجازاً جديداً نفخر به بعد افتتاح محطة عبارات جزيرة السعديات العام الماضي، مشيراً إلى أن أبوظبي البحرية تعمل على توفير خدمة نقل عبر عبّارات جديدة مخصَّصة وحديثة انطلاقاً من رؤيتها لتطوير شبكة نقل بحري مستدامة في أبوظبي تضاهي أرقى المستويات العالمية.