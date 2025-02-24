«التنمية الأسرية» تطلق ملتقى «جودة حياة الأسرة»

أبوظبي (الاتحاد)

أطلقت مؤسسة التنمية الأسرية «ملتقى تعزيز جودة حياة الأسرة» في جميع مناطق الإمارة في (أبوظبي والظفرة، والعين)، في إطار حرص المؤسسة على تعزيز العلاقات بين أفراد الأسرة، وتقوية الترابط المجتمعي من خلال نشر السعادة وتوفير بيئة مرحة وتعليمية وتثقيفية تناسب الجميع.

جاء الملتقى بهدف توفير أساليب عملية وعلمية تفاعلية بين الأفراد، تجمع بين المتعة واكتساب المهارات، وتمكين الأفراد من تقييم قدراتهم وتفاعلهم اليومي وعلاقاتهم مع أفراد أسرهم والمجتمع، وتعزيز مهارات تبادل الاهتمام العاطفي والذكاء المجتمعي، بالإضافة إلى اكتساب المرونة والتجديد في أساليب التعامل بين أفراد الأسرة.

وتضمنت ملتقيات (تعزيز جودة حياة الأسرة) عدداً من الأقسام الأسرية منها، قسم الإبداع العائلي، وقسم الترفيه، وقسم الطهو العائلي الصحي، وقسم الذكريات والتصوير العائلي، وقسم الأطفال الصغار، وتضمنت الأقسام مجموعة من الفعاليات المتنوعة للأطفال والشباب وكبار المواطنين منها: معرض الأسر المنتجة، وخروفة وسالفة مع كبار المواطنين، والمرسم الحر، وزاوية الشتاء والعزف على العود، وكشتة العائلة، وألعاب الشطرنج، وورشة الليجو، وتجربة لقاء الطيور، وفعالية نطبخ معاً، ومسابقة «تحدي العائلة الذكية»، ولعبة محاكاة المهن، بالإضافة إلى السينما الاجتماعية.