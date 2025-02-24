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علوم الدار

الحرس الوطني ومطارات أبوظبي يوقعان اتفاقية تعاون مشترك

خلال توقيع الاتفاقية (وام)
25 فبراير 2025 01:50

أبوظبي (وام)

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استقبل اللواء الركن صالح محمد بن مجرن العامري، قائد الحرس الوطني، في مقر قيادة الحرس الوطني، إيلينا سوريلي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمطارات أبوظبي، وذلك في إطار تعزيز التعاون بين الجانبين. وخلال اللقاء، تم توقيع اتفاقية تعاون بين الحرس الوطني ومطارات أبوظبي تهدف إلى تعزيز التنسيق، وتسهيل الإجراءات التشغيلية، وتحقيق تكامل مؤسسي فعال.
وتندرج هذه الاتفاقية ضمن جهود تطوير آليات العمل المشترك، وتطبيق أفضل الممارسات الأمنية والتشغيلية، بما يسهم في دعم الجهود الوطنية لتحقيق أعلى مستويات الجاهزية، وتعزيز السلامة، وتسهيل حركة المسافرين، وفقاً لأعلى المعايير والقياسات الدولية.

الحرس الوطني
أبوظبي
الإمارات
مطارات أبوظبي
صالح العامري
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