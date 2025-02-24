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علوم الدار

«إسلامية الشارقة» تفتتح مسجدين بالذيد وخورفكان

«إسلامية الشارقة» تفتتح مسجدين بالذيد وخورفكان
25 فبراير 2025 01:51

الشارقة (الاتحاد)

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افتتحت دائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة مسجد«الصحابي الطفيل بن مالك» بمدينة الذيد، ومسجد «أم حبيب بنت العوام» بمدينة خورفكان، حيث يتسع المسجدان لما يقارب 1000 مصل من الرجال والنساء، وذلك ضمن جهود الدائرة المستمرة لتشييد وعمارة المساجد في ضواحي ومدن الإمارة كافة، انسجاماً مع رؤى وتطلعات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وتمكين المواطنين والمقيمين من أداء الشعائر والعبادات بكل طمأنينة ويسر.
شيد مسجد «الصحابي الطفيل بن مالك» بمنطقة سهيلة 3 في مدينة الذيد، على مساحة أرض إجمالية تبلغ 2163 متراً مربعاً، تضم المصلى ومرافقه الخدمية، ويتسع المسجد لـ 600 مصل، منها 50 لمصلى النساء.
وفي مدينة خورفكان، افتتحت الدائرة مسجد «أم حبيب بنت العوام» بمنطقة الحراي السكنية، حيث شيد على مساحة أرض إجمالية تبلغ 1930 متراً مربعاً، تضم المصلى ومرافقه الخدمية، ويتسع المسجد لـ 400 مصل منها 50 لمصلى النساء.
ويتميز المسجدان بطرز معمارية متنوعة تمزج بين مختلف فنون العمارة الإسلامية والطرز الحديثة، وقد شيدت على نفقة المحسنين.
وأشاد عبدالله خليفة يعروف السبوسي، رئيس دائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة بجهود أهل الخير والإحسان في الإمارة، وما يقدمونه من أجل تشييد المساجد ورعايتها، داعياً المولى، عز وجل، أن يجزيهم خير الجزاء على ما قدموا، مؤكداً مواصلة الدائرة جهودها لافتتاح 20 مسجداً في مختلف ضواحي ومدن الإمارة، مع بداية دخول شهر رمضان الفضيل.

الذيد
خورفكان
الإمارات
إسلامية الشارقة
الشارقة
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