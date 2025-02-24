«بيت الخير» تبدأ توزيع المير الرمضاني

دبي (الاتحاد)

بدأت جمعية بيت الخير مع مطلع الأسبوع الثالث من شعبان تنفيذ مشروع المير الرمضاني، الذي رصدت له 6 ملايين درهم، بهدف دعم 12 ألف أسرة، ضمن حملتها الرمضانية «حَقٌّ مَّعْلُوم»، التي وضعت هدفاً مبدئياً بإنفاق ما يزيد على 65 مليون درهم.

وتتسلم الأسر المستحقة المير الرمضاني عبر الهوية الوطنية، بموجب اتفاق «بيت الخير» مع عدد من الجمعيات في الدولة، وحسب قوائم الأسماء المعتمدة بالشخص المخول من كل أسرة لاستلام المير الرمضاني، كما سيتم تسليم بعض الأسر قسائم المير الرمضاني، لتصرفها من الجمعيات التي تعاقدت معها «بيت الخير» في مختلف إمارات الدولة، حيث تتراوح قيمة البطاقات ما بين 1000 و3000 درهم، حسب عدد أفراد الأسرة، يشتري بها المستفيدون المواد التموينية اللازمة، كدعم غذائي للأسر في رمضان.

وأكد عابدين طاهر العوضي، مدير عام الجمعية، أن مشروع المير الرمضاني يساهم في توفير احتياجات الأسر المستفيدة، خلال الشهر الفضيل، للتخفيف عنها وإسعادها وبث الطمأنينة في نفوسها، ومساعدتها في توفير احتياجاتها. وأفاد بأن برامج ومشاريع «بيت الخير» تتنوع خلال شهر رمضان، من أجل إشعار المحتاجين والأسر ذات الدخل المحدود، بأن هناك من يقف بجانبهم.