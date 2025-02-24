«الوطني» يبحث الشراكة مع البرلمان الأوروبي

أبوظبي (وام)

استقبل معالي الدكتور علي راشد النعيمي، رئيس لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية في المجلس الوطني الاتحادي، وفد مجموعة العلاقات مع شبه الجزيرة العربية في البرلمان الأوروبي، برئاسة راينهولد لوپاتكا، وذلك في مقر المجلس بأبوظبي. وتم خلال اللقاء، بحث سبل تعزيز علاقات الشراكة بين المجلس الوطني الاتحادي والبرلمان الأوروبي في مختلف المجالات البرلمانية والسياسية والاقتصادية والثقافية.

وأكد معالي الدكتور علي النعيمي، خلال اللقاء، عمق العلاقات الاستراتيجية التي تربط دولة الإمارات بالاتحاد الأوروبي، مشيراً إلى أهمية تعزيز التعاون البرلماني بين المجلس الوطني الاتحادي والبرلمان الأوروبي، بما يسهم في تحقيق المصالح المشتركة، ودعم الاستقرار الإقليمي والدولي.