«التعليم العالي» تبحث إطار التقييم القائم على المخرجات مع جامعات الدولة

أبوظبي (الاتحاد)

عقدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، متمثلة في مفوضية الاعتماد الأكاديمي، مجموعة من ورش العمل التفاعلية مع مؤسسات التعليم العالي في الدولة لبحث إطار التقييم القائم على المخرجات، الذي تعمل الوزارة على تطويره، وتزويد الجامعات والجهات ذات العلاقة بفهم شامل لأهداف الإطار الجديد، وكيفية مساهمته في تعزيز تنافسية مؤسسات التعليم العالي في الدولة وتطوير مخرجاتها.

ولضمان التواصل مع كافة مؤسسات التعليم العالي والمتخصصين في الشأن الأكاديمي، تم عقد ورش العمل على مدار ثلاثة أيام في كل من جامعة العين في أبوظبي، وجامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية في دبي، وجامعة الشارقة، بمشاركة واسعة من قادة مؤسسات التعليم العالي المرخصة من الوزارة، وفرق ضمان الجودة والاعتماد في هذه المؤسسات، وأعضاء فرق عمل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وغيرها. بلغ إجمالي عدد المشاركين في ورش العمل، على مدار أيامها الثلاثة، 389 ممثلاً من مؤسسات التعليم العالي.