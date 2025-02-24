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علوم الدار

«الإمارات العلمي» يشارك في البطولة العالمية «فيكس للروبوتات التعليمية»

أداء متميز في البطولة الوطنية للروبوت (من المصدر)
25 فبراير 2025 01:48

دبي (الاتحاد)

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حقق نادي الإمارات العلمي إنجازاً جديداً في مجال الروبوت والذكاء الاصطناعي، حيث تأهل للمشاركة في البطولة العالمية «فيكس للروبوتات التعليمية»، والتي ستقام في الولايات المتحدة الأميركية خلال الفترة من 6 إلى 14 مايو المقبل. يأتي هذا التأهل بعد أداء متميز في البطولة الوطنية للروبوت، التي نظّمتها مؤسسة ربع قرن بمجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا خلال الفترة من 22 - 23 فبراير الجاري، والتي توّج فيها طلبة النادي بـ8 جوائز مرموقة، من بينها المركز الأول في البطولة، وجوائز المهارات الفردية، بالإضافة إلى جائزتي التميز والتصميم بفرعيه للمرحلتين المتوسطة والمتقدمة.
تمكّن طلبة النادي، خلال فترة إعداد مكثّفة امتّدت لنحو ستة أشهر، من اكتساب خبرات متعددة في البرمجة المتقدمة، والتصميم المبتكر، والتعامل مع المشكلات ووضع الحلول الفعالة، مما أسهم في تطوير مهاراتهم التقنية والإبداعية بشكل ملحوظ. وقد تأهل أربعة فرق من الطلاب والطالبات لتمثيل النادي في البطولة العالمية، بعدما حصدوا المراكز الأولى في البطولة الوطنية وجوائز التميز والتصميم.
تُعد البطولة العالمية للروبوت «فيكس» واحدة من أقوى المسابقات العالمية في مجال الروبوتات التعليمية، حيث تجمع فرقاً من مختلف أنحاء العالم للتنافس في تطوير الروبوتات الذكية.
وأشاد بلال البدور، رئيس مجلس إدارة ندوة الثقافة والعلوم، بالإنجاز المتميز الذي حققه نادي الإمارات العلمي في البطولة الوطنية للروبوت، وتأهله للمشاركة في البطولة العالمية بالولايات المتحدة، مؤكداً أن هذا التفوق يعكس القدرات الإبداعية والمهارات التقنية، التي يتمتع بها شباب الإمارات.

نادي الإمارات العلمي
الروبوت
الذكاء الاصطناعي
الولايات المتحدة
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