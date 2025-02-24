حمدان بن محمد وهزاع بن زايد: مواصلة العمل لتعزيز مسيرة التنمية الشاملة

دبي (الاتحاد)

استقبل سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، بحضور سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، أمس، سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة العين، في مجلس المضيف بدار الاتحاد بدبي.

وحضر اللقاء سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، وسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، وسمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، كما حضر اللقاء عدد من أصحاب المعالي الوزراء وأعيان البلاد وكبار المسؤولين، ونخبة من رجال الأعمال والمستثمرين.

وتم خلال اللقاء، استعراض أهمية مواصلة العمل على تعزيز مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة في الدولة، والتي تمضي بخطى واثقة نحو المستقبل برؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ومتابعة أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، ودعم إخوانهما أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، وما تحفل به هذه المسيرة المباركة من إنجازات في مختلف المجالات، هدفها في المقام الأول تحقيق مصلحة المواطن، وتأمين المستقبل الذي يكفل له الحياة الكريمة، والوصول بالوطن إلى أعلى مراتب الرقي والتقدم.

وتبادل سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، وسمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، الأحاديث الودية حول ما تشهده دولة الإمارات من تطور مستمر وازدهار ضمن مختلف قطاعاتها الحيوية في سياق تكاملي ملهم بين أطر العمل الاتحادي والمحلي، كما تناول اللقاء النموذج الملهم الذي تقدمه دولة الإمارات في مجال العمل الحكومي، والحرص على تنفيذ رؤية القيادة الرشيدة في الارتقاء بمستوى جودة وسرعة الخدمات المقدمة للجمهور، سواء مواطنين أو مقيمين أو زوار، تأكيداً على الريادة الإماراتية في مجالات التطوير التي تضع رفاه الإنسان، وتوفير أفضل نوعيات الحياة له في مقدمة أولويات التنمية.

وكتب سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة العين، في منصة «إكس» أمس: «التقيت أخي الشيخ حمدان بن محمد بن راشد، في مجلس المضيف بدار الاتحاد في دبي، وتبادلنا التهاني بقرب حلول رمضان المبارك أعاده الله على الإمارات بمزيد من التقدم والازدهار في ظل الجهود الحثيثة للشيخ محمد بن زايد وأخيه الشيخ محمد بن راشد لترسيخ ريادة الدولة في مختلف المجالات».

لقاء

رحب سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، خلال اللقاء، بمجموعة من كبار المستثمرين وقيادات أبرز المؤسسات الاقتصادية من حول العالم، يزورون دبي لحضور قمة المستثمرين العالميين لبنك أوف أميركا، يتقدمهم جيم دي ماري، رئيس الأسواق العالمية لبنك أوف أميركا.