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علوم الدار

«أنور قرقاش الدبلوماسية» تفتح باب التسجيل في دبلوم الدراسات العليا

حرص كبير من المواطنين والمواطنات على الدراسة في الأكاديمية (من المصدر)
25 فبراير 2025 01:48

أبوظبي (الاتحاد)

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أعلنت أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية، فتح باب القبول للتسجيل في برنامج دبلوم الدراسات العليا في الدبلوماسية الإماراتية والعلاقات الدولية للعام الدراسي 2025 - 2026.
وتحت شعار «نستثمر بالمستقبل»، تسلط حملة القبول لهذا العام الضوء على التزام أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية برعاية الجيل القادم من الدبلوماسيين الإماراتيين والمتخصصين في الشؤون الدولية. وفي إطار فتح باب التسجيل، ستنظم الأكاديمية يوماً مفتوحاً في 27 فبراير من الساعة 1:00 مساءً حتى 5:00 مساءً، حيث سيتاح للراغبين فرصة لزيارة الأكاديمية، والاطلاع على برامجها، والتفاعل مع نخبة من أعضاء هيئتها التدريسية المرموقين. تم تصميم برنامج دبلوم الدراسات العليا، المعتمد بالكامل والممتد لعام واحد، ليلبي متطلبات شؤون الدبلوماسية المتغيرة باستمرار في عالم متسارع الأحداث على الساحة الدولية. حيث يزود هذا البرنامج الطلاب بالمهارات الأساسية اللازمة في الدبلوماسية الحديثة، والتي تشمل: مهارات البحث المتقدم، مهارات التفاوض، فن التواصل الفعّال باللغتين العربية والإنجليزية، بالإضافة إلى فرصة إتقان لغة دولية ثالثة، مهارات البروتوكول و«الإتيكيت» ومهارة الدبلوماسية القنصلية وإدارة الأزمات. يفتح باب تقديم الطلبات في 24 فبراير 2025 ولغاية 6 أبريل 2025. وأكد نيكولاي ملادينوف، المدير العام للأكاديمية، على الدور المحوري الذي تقوم به الأكاديمية في تشكيل مستقبل الدبلوماسية الإماراتية. 

أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية
الدراسات العليا
الدبلوماسية الإماراتية
أبوظبي
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