«البعثات الدراسية» ينظم ملتقى الطلبة المبتعثين إلى الصين

أبوظبي (وام)

نظم «مكتب البعثات الدراسية»، «ملتقى الطلبة المبتعثين إلى جمهورية الصين الشعبية»؛ بهدف تعزيز التواصل بين المكتب والطلبة، والاستماع لمقترحاتهم وتجربتهم وتلبية تطلعاتهم، إلى جانب تقديم التوجيه والدعم اللازميْن لاستكمال مسيرتهم الأكاديمية بنجاح، وذلك في إطار سياسة الدولة الهادفة إلى رفد الوطن بالكوادر العلمية والفنية المؤهلة.

وتضمن برنامج الملتقى، الذي عقد في فندق سانت ريجيس أبوظبي، فيلماً تعريفياً حول «مكتب البعثات الدراسية»، ومحاضرة إرشادية استعرض خلالها المرشدون الأكاديميون التعليمات والإرشادات والتزامات الطالب المبتعث.

وفي نهاية الملتقى، عقدت جلسة حوارية للرد على استفسارات الطلبة، والاستماع لآرائهم ومقترحاتهم، واجتماعات فردية بين الطلبة والمرشدين الأكاديميين، حيث أظهر الطلبة المبتعثون مستوى عالياً من الاندماج الأكاديمي والثقافي، ولم يقتصر تفوقهم على التحصيل الدراسي، بل امتد إلى التفاعل الإيجابي مع المجتمع الصيني، ويعكس شغفهم بالتعلم والانفتاح على الثقافات حرصهم على اكتساب مهارات جديدة، مثل إتقان اللغة الصينية، والمشاركة في الأنشطة الجامعية والمجتمعية.