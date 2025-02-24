الثلاثاء 25 فبراير 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

عمار بن حميد: تهيئة بيئة أكاديمية متكاملة تواكب أحدث المعايير

عمار بن حميد خلال جولته في المعرض (وام)
25 فبراير 2025 01:48

عجمان (وام)

أخبار ذات صلة
رئيس الدولة ونائباه يهنئون أمير الكويت بمناسبة اليوم الوطني وذكرى تحرير بلاده
محمد بن راشد: تربطنا مع الكويت أخوة ومحبة وتاريخ ومستقبل

أكد سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، حرص الإمارة على دعم التعليم العالي، باعتباره أحد الركائز الأساسية في مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لدولة الإمارات.
وقال سموه: ملتزمون بدعم وتطوير مؤسسات التعليم، وتهيئة بيئة أكاديمية متكاملة تواكب أحدث المعايير العالمية، بما ينسجم مع الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي 2030.
جاء ذلك خلال افتتاح سموه أمس، بحضور الشيخ أحمد بن حميد النعيمي، ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية، والشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي، رئيس دائرة التنمية السياحية بعجمان، والشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط بعجمان، فعاليات النسخة الـ 12 من معرض عجمان الدولي للتعليم والتدريب، الذي تنظمه غرفة عجمان لمدة أربعة أيام بمركز الإمارات للضيافة، بمشاركة أكثر من 62 جامعة ومؤسسة تعليمية حول العالم.
وأضاف سمو ولي عهد عجمان: إن الاستثمار الحقيقي هو الاستثمار في بناء أجيال المستقبل، من المبدعين والمبتكرين، الذين سيحملون على عاتقهم مواصلة نهضة دولتنا وتحقيق الريادة في مختلف المجالات، ومن خلال هذا المعرض نعمل على تطوير المهارات وصقل الخبرات عبر منظومة تعليمية متكاملة، توفر للطلاب فرص التعلم والتدريب المتقدم، وتسهم في إعدادهم لسوق العمل وفق أحدث المستجدات العالمية.
 وأكد سموه أن معرض عجمان الدولي للتعليم والتدريب أصبح اليوم منصة أكاديمية عالمية، تجمع تحت مظلتها نخبة من الجامعات والمؤسسات التعليمية من داخل الدولة وخارجها، ما يتيح للطلاب فرصة التعرف على البرامج الأكاديمية الحديثة، واختيار التخصصات التي تتناسب مع طموحاتهم واحتياجات سوق العمل، وقال: نسعد بتنظيم هذا المعرض الذي يعكس التزام إمارة عجمان بتعزيز جودة التعليم وجعله في صدارة الأولويات الوطنية.
وثمن سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، الجهود التي تبذلها غرفة عجمان في تنظيم هذا الحدث التعليمي المتميز، مشيداً بالشراكة الفعالة بين مختلف الجهات الحكومية والخاصة التي تدعم قطاع التعليم، وتسهم في تطويره.
اتفاقيتان
شهد سمو ولي عهد عجمان، توقيع اتفاقيتين بين جامعة جورج ماسون الأميركية وكل من جامعة عجمان وجامعة المدينة عجمان، لتعزيز التبادل المؤسسي، والتعاون في المجالات التعليمية أو البحثية والتطوير المهني. وكرم سموه الجهات الراعية والشركاء، وعدداً من الطلاب المتفوقين في جامعات الدولة.
وتتواصل فعاليات المعرض حتى 27 فبراير الجاري، بمشاركة أكثر من 62 جامعة ومؤسسة تعليمية، منها ما يزيد على 25 جامعة تشارك للمرة الأولى.

الإمارات
عجمان
عمار النعيمي
عمار بن حميد النعيمي
التعليم العالي
معرض عجمان الدولي للتعليم والتدريب
آخر الأخبار
جيبيسون لاعب بورنموث يختار تمثيل كندا بدلاً من إنجلترا
الرياضة
جيبيسون لاعب بورنموث يختار تمثيل كندا بدلاً من إنجلترا
اليوم 12:36
طحنون بن زايد
علوم الدار
طحنون بن زايد يهنئ الكويت الشقيقة بمناسبة العيد الوطني
اليوم 11:26
30 عملاً فنياً لاتحاد المصورين العرب في "إكسبوجر 2025"
التعليم والمعرفة
30 عملاً فنياً لاتحاد المصورين العرب في "إكسبوجر 2025"
اليوم 11:25
رئيس الدولة ونائباه يهنئون أمير الكويت بمناسبة اليوم الوطني وذكرى تحرير بلاده
علوم الدار
رئيس الدولة ونائباه يهنئون أمير الكويت بمناسبة اليوم الوطني وذكرى تحرير بلاده
اليوم 11:12
«أبيض الناشئين» يحصد برونزية «اتحادات كرة القدم»
الرياضة
«أبيض الناشئين» يحصد برونزية «اتحادات كرة القدم»
اليوم 11:00
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©