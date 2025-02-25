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علوم الدار

هطول أمطار الخير على أبوظبي

هطول أمطار الخير على أبوظبي
25 فبراير 2025 07:38

شهدت أبوظبي هطول أمطار اليوم مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة.

وأوضح المركز الوطني للأرصاد أن الطقس سيكون مغبراً وغائماً جزئياً إلى غائم أحياناً على بعض المناطق خاصةً الشمالية والساحلية والشرقية والرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة وقوية خاصة على البحر مثيرة للغبار والأتربة على اليابسة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الافقية أحياناً.

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وأشار المركز عبر حسابه على منصة " إكس" إلى غبار مثار وتدني مدى الرؤية الأفقية لأقل من 2000 متر على طريق الشيخ خليفة الدولي من الحمرا وحتى محمية الصقور (منطقة الظفرة).

كما دعا المركز إلى اتباع إجراءات السلامة أثناء الغبار.

 

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
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